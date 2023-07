Bhiwani: हौद में डूबने से दो महिलाओं की मौत, एक महिला पांव फिसल कर गिरी तो दूसरी उसे बचाने के फेर में डूबी

हौद में डूबने से दो महिलाओं की मौत हो गई। दोनों महिलाएं सायं को खेत में काम करने के बाद हौद के पास हाथ-पांव धोने गई थी। बताया जाता है कि एक महिला का पांव फिसल गया जिससे वह हौद में गिरी और दूसरी उसे बचाने के चक्कर में गिरी। दोनों को निकला ग्रामीण शहर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

हौद में डूबने से दो महिलाओं की मौत

Your browser does not support the audio element.

भिवानी, जागरण संवाददाता: गांव चांग में खेत में हौद में डूबने से दो महिलाओं की मौत हो गई। दोनों महिलाएं सायं को खेत में काम करने के बाद हौद के पास हाथ-पांव धोने गई थी। बताया जाता है कि एक महिला का पांव फिसल गया, जिससे वह हौद में गिरी और दूसरी उसे बचाने के चक्कर में गिरी। दोनों को निकला ग्रामीण शहर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। शाम करीब सात बजे का है मामला मामला सायं करीब सात बजे का है। चांग वासी करीब 50 वर्षीय महिला शीला व इतनी ही उम्र की गुड्डी देवी गांव के ही एक जमीदार के खेत में धान लगाने जाती थी। हर रोज की तरह सायं करीब सात बजे जब काम खत्म किया तो महिला गुड्डी देवी हाथ-पांव धोने के लिए खेत में ही बने हौद के पास गई। हौद करीब 10 फीट से ज्यादा गहरा था। यहां उसका पांव फिसल गया और वह हौद में गिर गई। एक को बचाने के चक्‍कर में दूसरी भी हौद में गिर गई उसे गिरते हुए महिला शीला ने देखा तो वह उसे बचाने के लिए गई मगर वह उसे बचाने के चक्कर में स्वयं भी हौद में गिर गई। स्वजनों ने बताया कि वे तुरंत दोनों को हौद से निकालकर शहर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मामले में गुजरानी चौकी इंचार्ज एसआइ सतपाल ने बताया कि दो महिलाओं के डूबने की सूचना आई है। दोनों को शहर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया।सुबह स्वजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Himani Sharma