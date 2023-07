भिवानी में कंपनी मैनेजर की आंखों में मिट्टी डाल और पिस्तौल दिखा लूटे दो लाख रुपये, वारदात CCTV में कैद

हरियाणा के भिवानी में कंपनी मैनेजर से लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार लुटेरों ने पहले कंपनी मैनेजर को घेरा और फिर उसकी आंखों में मिट्टी डाल दी। इसके बाद आरोपितों ने पिस्तौल दिखाई और 2.10 लाख रुपये लूटकर ले गए। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र में नाकेबंदी की गई है।

भिवानी, जागरण संवाददाता। सब्जी मंडी चौकी से कुछ दूरी पर ही बजरंग बली कॉलोनी में बाइक पर आए दो बदमाश एक कंपनी के मैनेजर से 2.10 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। युवकों ने पहले मैनेजर की आंखों में मिट्टी फेंकी और फिर मारपीट कर रुपये छीन ले गए। मामले की सूचना पर सब्जी मंडी चौकी पुलिस व औद्योगिक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लूट की वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। मामला मंगलवार दोपहर का है। निर्मल एसोसिएट प्राइवेट कंपनी के मैनेजर प्रशांत ने बताया कि वह बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए जा रहा था। बजरंग बली कॉलोनी में बाइक पर दो युवक आए। एक युवक ने उसकी आंखों में मिट्टी डाल दी व दूसरा रुपये वाला बैग छीनने लगा। प्रशांत ने बताया कि जब उसने बैग नहीं छोड़ा तो एक युवक ने उस पर पिस्तौल तान दी। इसके बाद वे बैग छीन कर फरार गए। बैग में 2.10 लाख रुपए थे। मामले की सूचना पर भिवानी औद्योगिक थाना पुलिस प्रभारी विश्वास अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी विश्वास ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे भी खंलागे जा रहे हैं। एक वीडियो में पैसे छीनते हुए बदमाश दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी गई है।

Edited By: Rajat Mourya