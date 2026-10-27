दो दिन की छुट्टी के बाद खुला भिवानी मेडिकल कॉलेज का ओपीडी, 2500 से अधिक मरीज पहुंचे

जागरण संवाददाता, भिवानी। दो दिन की छुट्टी के बाद मंगलवार को पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कालेज मेडिकल कालेज अस्पताल की ओपीडी खुलते ही मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही अस्पताल के पंजीकरण काउंटरों पर पर्ची बनवाने के लिए मरीजों की लंबी कतारें लग गईं।

वहीं, ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण चिकित्सकों के कक्षों के बाहर भी मरीजों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। दिनभर अस्पताल में चहल-पहल और गहमागहमी का माहौल बना रहा। मंगलवार को ओपीडी में 2500 से अधिक मरीज इलाज करवाने पहुंचे।

रविवार और सोमवार को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर अवकाश होने के कारण ओपीडी बंद रही थी। ऐसे में दो दिन तक उपचार के लिए इंतजार करने वाले मरीज मंगलवार को बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। सुबह से ही मरीजों और उनके परिजनों की आवाजाही शुरू हो गई थी। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ती चली गई। पंजीकरण काउंटरों पर पर्ची बनवाने से लेकर संबंधित विभाग में चिकित्सक को दिखाने तक मरीजों को इंतजार करना पड़ा।

फिजिशियन और हड्डी रोग विभाग में रही अधिक भीड़ ओपीडी में सबसे अधिक भीड़ फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विभाग में देखने को मिली। इन विभागों में उपचार के लिए पहुंचे मरीजों को चिकित्सकों के कक्षों के बाहर कतारों में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। दो दिन के अवकाश के बाद एक साथ बड़ी संख्या में मरीज पहुंचने से अस्पताल की ओपीडी में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक दबाव देखने को मिला।

फिजिशियन विभाग में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान मरीज पहुंचे, जबकि हड्डी रोग विभाग में भी बड़ी संख्या में लोग परामर्श लेने आए। महिला रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विभाग की ओपीडी में भी मरीजों की अच्छी-खासी भीड़ रही। बच्चों को दिखाने के लिए अभिभावक अस्पताल पहुंचे, वहीं महिलाओं ने भी अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर चिकित्सकों से परामर्श लिया।

मौसमी बीमारियों के मरीज भी पहुंचे बदलते मौसम के बीच मौसमी बीमारियों से संबंधित शिकायतों वाले मरीज भी उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे। विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान लोगों ने चिकित्सकों से जांच और परामर्श करवाया। दो दिन तक ओपीडी बंद रहने के बाद मरीजों की संख्या बढ़ने से पंजीकरण व्यवस्था से लेकर चिकित्सकों के कक्षों तक व्यस्तता बनी रही।