भिवानी में HKRN स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन, प्रशासन को दी चेतावनी; 'दीपावली से पहले भुगतान करे सरकार'

जागरण संवाददाता, भिवानी। चौ. बंसीलाल नागरिक अस्पताल परिसर में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की बैठक आयोजित की।

बैठक की अध्यक्षता यूनियन के जिला प्रधान दीपक तंवर ने की। वर्ष 2025 के अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर व जनवरी माह के करीबन चार महीनों का रुका हुआ वेतन जारी ना होने से नाराज कर्मचारियों का गुस्सा अब चरम पर पहुंच गया है।

कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि दीपावली पर्व से पहले उनका बकाया वेतन जारी नहीं किया गया तो वे काली दीपावली मनाने पर मजबूर होंगे। नागरिक अस्पताल और जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत करीब 234 एचकेआरएन स्वास्थ्य कर्मचारियों को पिछले चार महीनों का वेतन नहीं मिला है। चार महीने से वेतन ना मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने परिवार का गुजर-बसर करना मुश्किल हो गया है। घर के दैनिक खर्चों, बच्चों की स्कूल फीस और राशन की व्यवस्था करना उनके लिए चुनौती बन गया है।

जिला प्रधान दीपक तंवर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में दिन-रात सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका है। चार महीने से वेतन न मिलने के कारण करीबन 234 परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।