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भिवानी में HKRN स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन, प्रशासन को दी चेतावनी; 'दीपावली से पहले भुगतान करे सरकार'

By Navneet Navneet Edited By: Prince Sharma
Published: Wed, 30 Sep 2026 03:46 PM (IST)

भिवानी में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों ने चार महीने से वेतन न मिलने पर विरोध ...और पढ़ें

भिवानी में HKRN स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन (जागरण फोटो)

भिवानी में HKRN स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन (जागरण फोटो)

HighLights

  1. एचकेआरएन स्वास्थ्य कर्मचारियों को चार महीने से वेतन नहीं मिला।

  2. दीपावली से पहले बकाया वेतन जारी करने की मांग की।

  3. वेतन न मिलने से 234 परिवारों के सामने आर्थिक संकट।

जागरण संवाददाता, भिवानी। चौ. बंसीलाल नागरिक अस्पताल परिसर में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की बैठक आयोजित की।

बैठक की अध्यक्षता यूनियन के जिला प्रधान दीपक तंवर ने की। वर्ष 2025 के अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर व जनवरी माह के करीबन चार महीनों का रुका हुआ वेतन जारी ना होने से नाराज कर्मचारियों का गुस्सा अब चरम पर पहुंच गया है।

कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि दीपावली पर्व से पहले उनका बकाया वेतन जारी नहीं किया गया तो वे काली दीपावली मनाने पर मजबूर होंगे।

नागरिक अस्पताल और जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत करीब 234 एचकेआरएन स्वास्थ्य कर्मचारियों को पिछले चार महीनों का वेतन नहीं मिला है। चार महीने से वेतन ना मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने परिवार का गुजर-बसर करना मुश्किल हो गया है। घर के दैनिक खर्चों, बच्चों की स्कूल फीस और राशन की व्यवस्था करना उनके लिए चुनौती बन गया है।

जिला प्रधान दीपक तंवर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में दिन-रात सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका है। चार महीने से वेतन न मिलने के कारण करीबन 234 परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

उन्होंने बताया कि बकाया वेतन की मांग को लेकर वे लगातार भिवानी के उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और पीएमओ को अवगत करा चुके हैं। कई बार धरना-प्रदर्शन भी किए गए।

यहां तक कि कर्मचारी दो बार एचकेआरएन के पंचकूला स्थित मुख्यालय भी गए, जहां आला अधिकारियों ने जल्द वेतन जारी करने का आश्वासन दिया था। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।

जिला प्रधान दीपक तंवर ने कहा कि दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है, ऐसे में वेतन न मिलने से कर्मचारियों में गहरा रोष है। कर्मचारियों का कहना है कि त्योहार के समय भी उन्हें अपने जायज हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। यदि प्रशासन और सरकार ने समय रहते उनकी सुध नहीं ली तो उनके पास विरोध दर्ज कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।