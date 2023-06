भिवानी में पूर्व छात्र नेता की घर में तेजधार हथियार से हत्या, गहरी नींद में सोता रहा पूरा परिवार; सुबह मिला शव

हरियाणा के भिवानी में पूर्व छात्र नेता की उसी के घर में तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। जिस समय वारदात को अंजाम दिया गया उस समय मृतक परिवार घर पर ही था लेकिन सब सोये हुए थे। कूलर की आवाज बहुत तेज थी और बताया गया कि इस वजह से कुछ सुनाई नहीं दिया। सुबह के वक्त मृतक का शव परिजनों को मिला।

पूर्व छात्र नेता की घर में तेजधार हथियार से हत्या, गहरी नींद में सोता रहा पूरा परिवार। जागरण

Your browser does not support the audio element.

भिवानी, जागरण संवाददाता। बापोड़ा गांव में पूर्व छात्र नेता की घर में ही तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। उसकी कनपटी के पास तेजधार हथियार से दो वार किए गए। वारदात के समय पूरा परिवार सोया हुआ था। हैरानी की बात है कि घर में सोये पांच अन्य सदस्यों को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह परिजन जब उसे जगाने गए तो हत्या का पता लगा। सूचना के बाद सदर थाना पुलिस के अलावा एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया। परिजनों का कहना है कि उनका न किसी से झगड़ा है और न ही उन्हें किसी पर शक है। ऐसे में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। क्या है पूरा मामला मामला मंगलवार देर रात का है। बापोड़ा वासी 55 वर्षीय पूर्व छात्र नेता पवन कुमार अपने घर में ही सोया हुए था। पहले वह भट्ठे चलाता था मगर अब गांव में सरकारी राशन का डिपो ले रखा था। बुधवार सुबह छह बजे वह अपने कमरे में मृत मिला। पवन कुमार की कनपटी पर तेजधार हथियार से दो वार किए हुए थे। मृतक के भाई सुनील कुमार ने बताया कि एक कमरे की बाहर से कुंडी भी बंद की गई। घर के एक कमरे में उनकी माता, भाभी और छोटा भतीजा सो रहे थे। बाहर बैठक में वह स्वयं सो रहा था, बड़ा भतीजा ऊपर चौबारे वाले कमरे में सो रहा था। कूलर की आवाज में नहीं सुना कुछ... उसने बताया कि पवन कुमार अपने अलग कमरे में सो रहा था। सुबह छह बजे भाभी जब पवन को जगाने गई तो वह मृत मिला। रात में कब कोई आया, कैसे हत्या की, उन्हें कुछ पता नहीं लगा। भाभी और मां जिस कमरे में सोये थे, उनका कुंडा बंद मिला। जिसे सुबह खोला गया। घर में कूलर है, जो तेज आवाज करता है। हो सकता है, उसके शोर में कोई आवाज सुनाई नहीं दी। हत्या की सूचना के बाद सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रमेश चंद्र, एफएसएल टीम, साइबर सेल टीम, सीआईए टीम मौके पर पहुंची और तथ्य जुटाए। मामले में एसएचओ इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि सुबह सवा छह बजे उनके पास फोन आया था। फोन मृतक पवन के भाई सुनील ने किया था। स्वजन न किसी पर शक जता रहे हैं और न ही किसी से झगड़ा था। अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों को सौंप दिया है।

Edited By: Rajat Mourya