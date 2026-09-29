भिवानी के खिलाड़ियों ने हरियाणा स्टेट कराटे चैंपियनशिप में जीते 23 पदक, हर्षित और भव्या को मिली साइकिलें

जागरण संवाददाता, भिवानी। कुरुक्षेत्र में हुई 25वीं हरियाणा स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2026-27 में भिवानी के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। कई खिलाड़ियों ने पदक जीतकर नाम रोशन किया।

जिला कराटे-डू एसोसिएशन भिवानी के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों का हौंसला बढ़ाते हुए उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया गया। हर्षित व भव्य ने सुपर गोल्ड पुरस्कार में साइकिल मिलीं।

25 से 27 सितंबर तक हुई इस स्टेट कराटे चैंपियनशिप में भिवानी जिला के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए मजबूती से अपना खेल प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की बेहद कड़ी टक्कर देखने को मिली। भिवानी के इन खिलाड़ियों ने दमदार खेल दिखाते हुए कुल 39 खिलाड़ियों में से 23 पदक अपने नाम किए, जिसमें पांच स्वर्ण, नौ रजत व नौ कांस्य पदक हैं।

इसमें शौर्य ने स्वर्ण पदक गौरव ने स्वर्ण पदक, हर्षित गहलोत ने स्वर्ण पदक, भव्या गहलोत ने स्वर्ण पदक, अंजलि परमार स्वर्ण पदक, सुशांत रजत पदक, सिंधुजा रजत पदक, रूही रजत पदक, वान्या रजत पदक, अवनी मेहरा रजत पदक, प्रियांशु रजत पदक, ईशानी रजत पदक, आरुष रजत पदक, कुश रजत पदक और समीर ने रजत पदक जीता।

परगण्या ने कांस्य पदक, परिका कांस्य पदक, कार्णिका कांस्य पदक, प्रियांशी कांस्य पदक, अर्जित कांस्य पदक, आदित्य कांस्य पदक, लैविश कांस्य पदक और अभिमन्यु ने कांस्य पदक जीता। लड़कियों के ओपन चैलेंज में भव्या गहलोत ने 16 वर्ष आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त कर रेंजर साइकिल इनाम में जीती। लड़कों के ओपन चैलेंज में हर्षित गहलोत ने 18 साल आयु वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर रेंजर साइकिल जीती।