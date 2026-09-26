चरखी दादरी में युवक पर जानलेवा हमला, चौथा आरोपित 'चीता' गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। सीआइए स्टाफ ने गांव मानकावास के पास रंजिशन युवक पर किए गए जानलेवा हमले के मामले में कार्रवाई करते हुए चौथे आरोपित को दबोचा है। आरोपित दीपक उर्फ चीता भागवी गांव का रहने वाला है और उसकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त डंडा बरामद हुआ है। पूछताछ के बाद आरोपित को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।

पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि मानकावास निवासी सचिन पर जानलेवा हमला हुआ था। उसने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि एक दिसंबर 2025 की शाम करीब 6:30 बजे जब वह अपने घर से स्टेडियम जा रहा था। जब वो जलघर के पास पहुंचा तो एक कार में सवार होकर आए 6-7 युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया।