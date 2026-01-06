भिवानी: छात्राओं पर फब्तियां कसने वाले युवक का भीड़ ने बस स्टैंड पर किया मुंडन, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। दादरी बस स्टैंड पर छात्राओं पर फब्तियां कसने वाले युवक का मुंडन करवाने का मामला सामने आया है। पिछले सप्ताह हुई घटना की वीडियो अब सोशल मीडिया पर अब वायरल हुई है। वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लोगों ने इसे पुलिस का सराहनीय कार्य बताया है। वहीं, बस स्टैंड चौकी प्रभारी का कहना है कि मुंडन पब्लिक ने किया और लिखित शिकायत न मिलने पर उक्त युवक को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

सूत्रों की मानें तो दादरी-झज्जर रोड स्थित एक गांव निवासी युवक प्रतिदिन बिना किसी काम से बस स्टैंड पर आता और दिनभर यहां छात्राओं का पीछा कर फब्तियां कसता रहता। वह उनका पीछा करते हुए बूथ से बस में चढ़ जाता और बस स्टैंड के एंट्री गेट पर उतर जाता।

सप्ताह पहले छात्राओं ने उक्त युवक की हरकत का विरोध किया तो मामला तूल पकड़ गया। इसके बाद छात्राओं के बताने पर लंबे वाल रखने वाले उक्त युवक को पकड़ा गया और बूथ 4-5 के पास ही उसका मुंडन कर दिया गया। उक्त युवक के मुंडन की 57 सेकेंड की वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुई है।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बस स्टैंड परिसर में ही बूथ के सामने उक्त युवक के बाल काटे जा रहे है और वहां पर बस स्टैंड पुलिस चौकी के तीन कर्मचारी भी मौजूद हैं। इसके अलावा मौजूद लोगों की भीड़ ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। इसी दौरान बस में बैठे एक यात्री ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद कर लिया जिसका वीडियो करीब एक सप्ताह बाद वायरल हो रहा है।