'लाशों से भरी ट्रेन आई तो टूट गया गांवों का भरोसा', भिवानी के 95 वर्षीय बुजुर्ग ने बताई विभाजन की कहानी

शिव कुमार, भिवानी। 95 वर्षीय मनोहर लाल भाटिया की आंखों में आज भी वह एक सप्ताह बसा है, जब लाशों से भरी ट्रेन की खबर के बाद साथ रहने वाले गांवों में अचानक अविश्वास और भय फैल गया था।

वर्ष 1947 में वह 14 साल के थे और नाना के घर फरमाना में रह रहे थे। इससे पहले बामला समेत आसपास के गांवों में हिंदू-मुस्लिम परिवार साथ रहते थे। मगर पाकिस्तान से लाशों से भरी ट्रेन आने की खबर के बाद माहौल बदल गया।

आसपास के गांवों में मारकाट शुरू हुई तो लोग रातभर जागकर पहरा देने लगे। करीब सप्ताहभर बाद मिल्ट्री पहुंची और हालात संभले। फिर वही मनोहर लाल भाटिया लोग घरों से निकले, एक-दूसरे से मिले और आजादी का अहसास किया। 95 वर्षीय मनोहर लाल भाटिया लाशों की ट्रेन की खबर ने बदल दिया माहौल भाटिया बताते हैं कि फरमाना के पास बैंसी गांव में मुस्लिम आबादी अधिक थी। अचानक मुस्लिम महिलाएं घायल अवस्था में वहां पहुंचीं तो लोगों में हड़कंप मच गया। उनके हाथ-पैर पर चोटों के निशान थे और वे जान बचाने की गुहार लगा रही थीं। इसके बाद पाकिस्तान से लाशों से भरी ट्रेन आने की जानकारी मिली। अगले करीब एक सप्ताह तक आसपास के गांवों में भय और हिंसा का माहौल रहा।

दोनों तरफ था एक-दूसरे के हमले का डर बामला में करीब 150 मुस्लिम परिवार रहते थे और पहले सभी मिलकर रहते थे। वहीं पास के चांग में मुस्लिम आबादी अधिक थी। हालात बिगड़े तो दोनों तरफ के गांवों में एक-दूसरे के हमले का डर पैदा हो गया। रात को ग्रामीण गांव के चारों ओर पहरा देते थे। लोग घरों में छिपकर समय काटते और रास्ते से गुजरते हुए भी आशंकित रहते थे।

मिल्ट्री आई तो फिर निकले लोग घरों से करीब एक सप्ताह बाद मिल्ट्री-पहुंची और दोनों समुदायों को अलग-अलग सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। इसके बाद माहौल शांत हुआ। भाटिया बताते हैं कि लोग-घरों से बाहर निकले, एक-दूसरे को गले लगाया और कई लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। लंबे भय के बाद पहली बार लोगों को लगा कि जिंदगी फिर सामान्य हो सकती है।

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मुंशी बने स्वामी, आज भी उन्हें गुरु मानते हैं नाना के घर के पास मुस्लिम धोबी मोल्लड़ का परिवार रहता था। उनके बड़े बेटे मुंशी ने बाद में सनातन धर्म अपनाया और स्वामी सत्यपति महाराज बने। मनोहर लाल भाटिया उन्हें अपना गुरु मानते हैं।