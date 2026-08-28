दक्षिण हरियाणा बिजली निगम में बड़ा फेरबदल, जेई स्तर के 9 अधिकारियों से छीना एसडीओ का चार्ज

पवन शर्मा, बाढड़ा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने हिसार सर्कल क्षेत्र के नौ सब डिवीजन स्तर पर तैनात एसडीओ से चार्ज वापस लेकर उनको जेई प्रथम स्तर पर तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं।

ये सभी जेई पिछले दो से लेकर छह साल से अधिक समय से अलग-अलग जिलों में उपमंडल अधिकारी के पद पर तैनात थे। अब निगम द्वारा तत्काल प्रभाव से नया कार्यभार ग्रहण करने के आदेश से हड़कंप मच गया है।

निगम के आदेश मिलते ही बाढड़ा उपमंडल सहित अन्य प्रभावित स्टेशनों पर काम राम भरोसे रह गया है। हिसार स्थित दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षक अभियंता प्रशासनिक कार्यालय ने निगम के प्रबंधक निदेशक के दिशा निर्देश पर विशेष आदेश जारी कर जेई प्रथम श्रेणी स्तर के अलग अलग जिलों के उपमंडल अधिकारी कार्यालयों में एसडीओ के पद पर नियुक्त किए गए।

अधिकारियों को दोबारा मूल पद पर ही तैनात करने का फैसला लिया है। बिजली निगम ने कई साल पहले उपमंडल स्तर के अधिकारियों की कमी व रिक्त पदों की समस्या को देखते हुए निगम के साफ रिकार्ड वाले जेई प्रथम स्तर के अधिकारियों को उपमंडल अधिकारी का चार्ज देने का फैसला लिया गया था।