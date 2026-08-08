चरखी दादरी फायरिंग केस में कार्रवाई, पुलिस थाने के सामने गोलीबारी मामले में बाबा गैंग सरगना समेत दो और गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। पुलिस ने वीरवार को कोर्ट रोड स्थित सिटी पुलिस थाने के सामने स्कॉर्पियो सवार युवकों पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में कार्रवाई करते हुए दो और साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने मामले में साजिश, संगठित अपराध तथा अवैध हथियारों से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए वारदात से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। एसपी के निर्देश में सिटी थाना पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि वीरवार को कोर्ट में पेशी भुगतकर लौट रहे स्कार्पियो सवार सात लोगों पर तीन बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया व मौके साक्ष्य जुटाए गए। बाद में मानेहरू निवासी घायल सूरजमल की शिकायत पर सिटी पुलिस थाना में केस दर्ज किया गया।