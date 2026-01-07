'1250 परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ, आंसर शीट तीन महीने में नष्ट...', JJP ने हरियाणा सरकार पर लगाया HTET परीक्षा में घोटाले का आरोप
जजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र सांगवान और जिला प्रभारी ऋषिपाल उमरवास ने हरियाणा सरकार पर HTET परीक्षा में बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। जजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र सांगवान व जिला प्रभारी ऋषिपाल उमरवास ने अध्यापक पात्रता परीक्षा घोटाला को लेकर कहा कि दुष्यंत और दिग्विजय ने सबूतों के साथ प्रदेश सरकार की सच्चाई युवाओं के सामने बताई। बिना पर्ची, खर्ची का दम भरने वाली भाजपा सरकार की सच्चाई अध्यापक पात्रता परीक्षा में साफ-साफ दिखाई दे रही है।
एचटेट में 1250 परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का काम बोर्ड के चेयरमैन के माध्यम से भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने कहा की मात्र तीन माह में एचटेट की आंस्वर सीट डिस्ट्राय की गई। यह घोटाले को छुपाने की कोशिश है। उन्होंने कहा की यदि समय रहते सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो जजपा की लीगल सैल के माध्यम से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।
जजपा हल्का अध्यक्ष विजय श्योराण व जजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेंद्र हुई ने कालेज कैडर के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में राज्य से बाहर के युवाओं को नौकरी देने व प्रदेश के 4800 नेट व पीएचडी अभ्यार्थियों को दरकिनार करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के चेहतों, रिश्तेदारों की एकेडमियों से इन 1284 बच्चों को लिया गया है। इस अवसर पर जजपा उपाध्यक्ष कृष्ण बिंद्रावन, सुनील चांदवास, संदीप सिरसली, संजय जगरामबास, आनंद बडराई, दीपेश कारी, धर्मवीर फोगाट, मंदीप कारी, विनय सांगवान, धर्मवीर हड़ौदा, संदीप सांगवान धारणी, हरपाल हंसावास, फूलसिंह हड़ौदा, सुखवंत बेरला, स्वीन काकड़ौली इत्यादि उपस्थित रहे।
