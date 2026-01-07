'1250 परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ, आंसर शीट तीन महीने में नष्ट...', JJP ने हरियाणा सरकार पर लगाया HTET परीक्षा में घोटाले का आरोप

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। जजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र सांगवान व जिला प्रभारी ऋषिपाल उमरवास ने अध्यापक पात्रता परीक्षा घोटाला को लेकर कहा कि दुष्यंत और दिग्विजय ने सबूतों के साथ प्रदेश सरकार की सच्चाई युवाओं के सामने बताई। बिना पर्ची, खर्ची का दम भरने वाली भाजपा सरकार की सच्चाई अध्यापक पात्रता परीक्षा में साफ-साफ दिखाई दे रही है।

एचटेट में 1250 परीक्षार्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का काम बोर्ड के चेयरमैन के माध्यम से भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने कहा की मात्र तीन माह में एचटेट की आंस्वर सीट डिस्ट्राय की गई। यह घोटाले को छुपाने की कोशिश है। उन्होंने कहा की यदि समय रहते सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो जजपा की लीगल सैल के माध्यम से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

जजपा हल्का अध्यक्ष विजय श्योराण व जजपा जिला मीडिया प्रभारी राजेंद्र हुई ने कालेज कैडर के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में राज्य से बाहर के युवाओं को नौकरी देने व प्रदेश के 4800 नेट व पीएचडी अभ्यार्थियों को दरकिनार करने का आरोप लगाया।