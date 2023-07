Haryana News हरियाणा के बहादुरगढ़ में महागठबंधन पर केंद्रीय राज्‍य मंत्र राव ने विपक्ष पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी गठबंधन बना वह औंधे मुंह गिरा है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा।

केंद्रीय राज्‍य मंत्री राव इंद्रजीत का तंज; बोले- प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो गठबंधन हुआ, वह औंधे मुंह गिरा

बहादुरगढ़, जागरण संवाददाता: यहां पर राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता के समापन पर पहुंचे केंद्रीय योजना, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 2024 के आम चुनाव को लेकर विपक्ष के महागठबंधन की कोशिशों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी गठबंधन बना, वह औंधे मुंह गिरा है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। विधानसभा के चुनाव में पार्टी का रहेगा अच्‍छा प्रदर्शन हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए। इसी में सभी की भलाई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। सरकार निरंतर खेल गतिविधियों का कर रही आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर खेल गतिविधियों का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से अच्छे परिणाम 2019 के लोकसभा चुनाव में आए और 2024 के चुनाव में और भी बेहतर परिणाम आएंगे। उन्होंने खिलाड़ियों के बीच जाकर उनका परिचय लिया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। यहां के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री बालौर गांव में पहुंचे और ग्रामीणों के साथ जलपान किया।

