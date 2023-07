Bahadurgarh: सेवानिवृत पुलिकर्मी से लाखों की ऑनलाइन ठगी, खाते से साफ किए आठ लाख रुपये

Bahadurgarh Crime news हादुरगढ़ के गांव सौलधा निवासी और दिल्ली पुलिस के एक सेवानिवृत कर्मचारी के खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर आठ लाख 16 हजार रुपये उड़ा लिए गए। बीमा कंपनी का एजेंट बनकर यह ठगी की गई है। पीड़ित ने इसकी शिकायत साइबर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी।

सेवानिवृत पुलिकर्मी से लाखों की ऑनलाइन ठगी

Your browser does not support the audio element.

बहादुरगढ़, जागरण संवाददाता। बहादुरगढ़ के गांव सौलधा निवासी और दिल्ली पुलिस के एक सेवानिवृत कर्मचारी के खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी कर आठ लाख 16 हजार रुपये उड़ा लिए गए। 17 से 18 जुलाई तक यानि दो दिन तक खाते से यह राशि ऑनलाइन तरीके से निकाली गई है। बीमा कंपनी का एजेंट बनकर यह ठगी की गई है। पीड़ित ने इसकी शिकायत साइबर थाना पुलिस को दी। शातिरों का अब तक नहीं लगा कोई सुराग पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। खाते से लाखों की राशि निकालने वाले शातिरों का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। बहादुरगढ़ में इस तरह की आनलाइन ठगी लगातार बढ़ रही है, मगर पुलिस चाहकर भी इस तरह की वारदातों पर कोई अंकुश नहीं लगा पाई है। गांव सौलधा निवासी 66 वर्षीय दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत कर्मचारी जय सिंह ने बताया कि उसने अपने पोते जीविश के नाम से एक पालिसी मैक्स लाइफ में करवा रखी है। लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी के नाम पर की ठगी गत 17 जुलाई को उसके मोबाइल पर एक अंजान व्यक्ति ने फोन किया और बोला कि वह लाइफ इंश्योरेंस से बोल रहा है। आपके पास एक मैसेज आएगा, जिसके नंबर उसे बताने पर आपकी पॉलिसी खाते से कट जाएगी। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। कुछ समय बाद उसके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया। दो दिन में ही लगा लाखों का चूना कॉल करने वाले व्यक्ति की बातों में आकर उसने उस मैसेज को उसे बता दिया। फिर उसके खाते से 17 व 18 जुलाई दो दिन के अंदर उसके खाते से आठ लाख 16 हजार रुपये कट गए। उसे समझते देर न लगी कि उसके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी हुई और उसी के तहत उसके खाते से पैसे निकाले गए हैं। पुलिस ने जय सिंह की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

Edited By: Preeti Gupta