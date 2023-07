Bahadurgarh: यूपी पुलिस की वर्दी पहने बदमाशों ने चेकिंग के लिए रुकवाई टिकट एजेंट की कार, 13 लाख लूटकर हुए फरार

Bahadurgarh News रास्ते में बहादुरगढ़ बाईपास पर एचएल सिटी और नया गांव बाईपास के बीच पहुंचा तो स्कार्पियो गाड़ी के साथ सड़क किनारे कुछ पुलिसकर्मी खड़े थे। उन्होंने उसे रुकने का इशारा किया तो उसने अपनी कार रोक दी। कार रुकते ही चारों उसके पास आए और बोले कि चेकिंग करनी है। उसने 13 लाख रुपये के एक बैंक में लेकर कट्टे में रख रखे थे।

चेकिंग को रुकवाई टिकट एजेंट की कार, 13 लाख लूटे।

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़: यूपी पुलिस की वर्दी में चार लोगों ने पिहोवा निवासी एक एयर टिकट एजेंट की गाड़ी चेकिंग के बहाने रुकवाकर उससे 13 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। स्कार्पियो गाड़ी में आए चारों लुटेरे दिल्ली की तरफ फरार हो गए। सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी मनोज कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित के बयान लेने की कार्रवाई शुरू की गई। समाचार भेजे जाने तक पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। आसपास की सीसीटीवी फुटेज ली जा रही है। अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हो सका था। पिहोवा निवासी गगनदीप ने बताया कि वह एयर टिकट का बुकिंग एजेंट है। मंगलवार दोपहर बाद वह घर से 13 लाख रुपये की राशि लेकर पेमेंट करने द्वारका जाने के लिए निकला था। वह अपनी स्वीफ्ट कार से बहादुरगढ़ बाईपास से होकर दिल्ली की तरफ जा रहा था। रास्ते में बहादुरगढ़ बाईपास पर एचएल सिटी और नया गांव बाईपास के बीच पहुंचा तो स्कार्पियो गाड़ी के साथ सड़क किनारे कुछ पुलिसकर्मी खड़े थे। उन्होंने उसे रुकने का इशारा किया तो उसने अपनी कार रोक दी। कार रुकते ही चारों उसके पास आए और बोले कि चेकिंग करनी है। उसने 13 लाख रुपये के एक बैंक में लेकर कट्टे में रख रखे थे। यूपी पुलिस की वर्दी पहने चारों लोगों उससे पूछा कि ये पैसे कहां से लाए हो। कहां से चुराकर लाए हो। वह कुछ बता पाता तब तक चारों ने उसके पैसे गाड़ी से निकालकर अपनी स्कार्पियो में रख लिए और भाग निकले। उसे समझते देर न लगी कि पुलिस की वर्दी में वे लुटेरे थे उसके पैसे लूट ले गए हैं। उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। थाना सदर प्रभारी मनोज कुमार मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई गई। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि अभी इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता। मामले की जांच की जा रही है।

