'उन्हें यहां रहने का शौक है तो यहीं रहें', राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर CM मनोहर लाल ने कसा तंज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 8 जुलाई को सोनीपत के बरोदा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। यहां उन्होंने किसानों के साथ मिलकर धान की रोपाई की और करीब 15 मिनट तक ट्रैक्टर भी चलाया। राहुल गांधी के इस दौरे पर अब सीएम मनोहर लाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर अगर राहुल गांधी को हरियाणा में रहने का शौक है तो यहीं रहें।

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी शिमला जाते वक्त कुछ समय के लिए हरियाणा के सोनीपत पहुंचे थे। उन्होंने सोनीपत में किसानों के साथ खेती की थी और ट्रैक्टर भी चलाया था। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगर राहुल गांधी को हरियाणा में रहने का शौक है तो यहीं रहें। कांग्रेस की गुटबाजी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी यहां रहेंगे तो बाकी हरियाणा कांग्रेस का झमेला भी खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राहुल गांधी अभी कुछ बने तो हैं नहीं, यहां रहकर भी अपना दावा पेश कर दें। सुबह-सुबह हरियाणा के खेतों में राहुल गांधी बता दें कि 8 जुलाई को सुबह 7.30 बजे के आसपास राहुल गांधी अचानक सोनीपत पहुंच गए थे। उन्होंने बरोदा विधानसभा क्षेत्र में किसानों के साथ खेती की। राहुल गांधी ने किसानों के साथ धान की रोपाई भी की। शुरुआत में किसान उनके पास तक पहुंचे लेकिन पुलिस प्रशासन ने बाद में सबको काफी दूर ही रोक दिया। इसके बाद राहुल ने मजदूरों के साथ खाना भी खाया। राहुल गांधी ने किसानों और कामगारों से उनकी समस्याएं भी जानी। इसके बाद उन्होंने खेत में ही कामगारों और किसानों के साथ बैठकर सुबह का भोजन भी किया।

