'किसान से दो रुपये किलो खरीदा, अब 200 रुपये किलो बिक रहा वही टमाटर'- कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा

Haryana News कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस टमाटर को 2 रुपये किलो के हिसाब से किसान से खरीदा गया आज वही टमामटर 200 रुपये किलो बिक रहा है। दीपेंद्र ने कहा कि दाल आटा तेल दूध टमाटर मिर्ची अदरक मसाले सबके दाम आसमान छू रहे हैं।

(फाइल फोटो)

बहादुरगढ़, जागरण संवाददाता। सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोमवार को बहादुरगढ़ ट्रक यूनियन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा राज में महंगाई हर रोज नया रिकॉर्ड बनाती जा रही है। आम आदमी की थाली से धीरे-धीरे खाने का सब सामान गायब हो रहा है। दाल, आटा, तेल, दूध, टमाटर, मिर्ची, अदरक, मसाले सबके दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली के बढ़ते बिल और स्कूल की बढ़ती फीस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। गरीब आदमी टमाटर की चटनी बनाकर खा लेता था लेकिन टमाटर अब पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। जो टमाटर किसान से दो रुपये किलो भी कोई खरीदने को तैयार नहीं होता था और किसान को दुखी होकर अपना टमाटर सड़कों पर फेंकना पड़ता था, वो आज कहीं 200 तो कहीं-कहीं 300 के पार बिक रहा है। 200 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर वही है जो किसान से दो रुपये किलो में खरीदा गया था। 'कालाबाजारी करने वालों की चांदी हो गई है' उन्होंने कहा कि जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों की चांदी हो गई है और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। उन्होंने कहा कि आम गरीब की रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाली सारे चीजें महंगाई की भेंट चढ़ गई हैं। जिस सरसों तेल का तड़का लगाकर दाल का स्वाद बढ़ाते थे वो सरसों का तेल 90 से दोगुना हो कर 185 पार कर चुका है। 'अदरक ने ट्रिपल सेंचुरी लगा दी है' दीपेंद्र हुड्डा ने ये भी कहा कि अदरक ने तो ट्रिपल सेंचुरी लगा दी है, नींबू 400 रुपये के पार बिक रहा है। हरी मिर्च के दाम सुनकर लोगों की आंख से आंसू निकल जा रहे हैं। अरहर दाल जो मार्केट में 72 से 75 रुपये किलो मिलती थी, आज वो 160 से 170 रुपये किलो के बीच मिल रही है। उड़द की दाल सिर्फ एक महीने में ही 30 रुपये तक महंगी हो चुकी है। वहीं मसालों का हाल और खराब है। जीरा 800 रुपये किलो पहुंच गया है।

Edited By: Rajat Mourya