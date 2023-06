Bahadurgarh Factory Fire: बहादुरगढ़ की जूता फैक्ट्री डेढ़ महीने बाद फिर धू-धूकर जली, लाखों का हुआ नुकसान

बहादुरगढ़ की जूता फैक्ट्री में डेढ़ महीने बाद दोबारा आग लग गई। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले मई में भी यहां आग लगी थी जिसमें भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद अब फैक्ट्री को फिर से तैयार किया ही जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट होने से दोबारा आग लग गई।

बहादुरगढ़ की जूता फैक्ट्री में फिर लगी भीषण आग

Your browser does not support the audio element.

बहादुरगढ़, जागरण संवाददाता। एचएसआइआइडीसी सेक्टर 17 स्थित जूता फैक्ट्री में शुक्रवार की सुबह भीषण आग लग गई। आग लगने के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इससे पहले 17 मई को भी इसी फैक्ट्री में आग लगी थी। फैक्ट्री में अभी कुछ हिस्से में दोबारा से काम शुरू हुआ ही था कि सुबह करीब 10 बजे उसी हिस्से में आग लग गई। ऐसे में यहां काम कर रहे कामगार जान बचाने के लिए भागे। कुछ ही देर बार फिर से पूरी फैक्ट्री आग की लपटों में घिरी नजर आई। पहले से ही फैक्ट्री में भारी नुकसान हुआ था, पीछे का कुछ हिस्सा बचा हुआ था। वहीं पर काम शुरू किया गया था, उसी हिस्से में आग लगी और दूसरी मंजिल पर चारों तरफ फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग का दस्ता मौके पर पहुंचा और आग बुझाने में जुट गया। आग ऊपरी हिस्से में होने के कारण उसे बुझाने में दिक्कत आई। इस बीच साथ लगती एक और फैक्ट्री को भी खाली कराया गया। उसमें भी धुआं भर गया। वहां तक आग को फैलने से रोकने के लिए वहां के कामगर भी जुटे नजर आए। डेढ़ माह पहले भी लगी थी आग यहां के सेक्टर 17 में स्थित प्लाट नंबर 284 में इना फुटवियर नाम से कंपनी है। इसमें जूते चप्पल बनाए जाते हैं। 17 मई की रात इस फैक्ट्री के प्रथम तल पर अचानक आग लग गई। थी। तब यहां की दो मंजिलों को भारी नुकसान पहुंचा था। फैक्ट्री की पहली और दूसरी मंजिल पर अधिकतर माल जलकर राख हो गया था। फैक्ट्री से अगले दिन भी धुआं निकलता रहा था। अब यहां पर कुछ हिस्से में काम शुरू किया तो फिर से फैक्ट्री आग की भेंट चढ़ गई। फैक्ट्री मालिक राजेश शर्मा के अनुसार शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी।

Edited By: Gurpreet Cheema