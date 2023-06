Bahadurgarh News: जमीन के मुआवजे समेत 25 मांगों को लेकर किसानों ने रेलमार्ग, सड़क और पानी रोकने का किया ऐलान

Bahadurgarh News जमीन के मुआवजे समेत 25 मांगों को लेकर किसानों ने रेलमार्ग सड़क और पानी रोकने का ऐलान किया है। इसके लिए बहादुरगढ़ के आसौदा गांव में झज्जर और सोनीपत के गांव से किसान पहुंच रहे हैं। यहां पर महापंचायत बुलाई गई है। इसके बाद रेलवे सड़क जाम करने का फैसला होगा। इसको देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।

बहादुरगढ़, जागरण संवाददाता: रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे समेत 25 मांगों को लेकर किसानों की ओर से आज दिल्ली का रेलमार्ग, सड़क व पानी रोकने का ऐलान किया गया है। इसके लिए बहादुरगढ़ के आसौदा गांव में झज्जर और सोनीपत के गांव से किसान पहुंच रहे हैं। यहां पर महापंचायत बुलाई गई है। इसके बाद रेलवे सड़क जाम करने का फैसला होगा। इसको देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बहादुरगढ़ से लेकर आसौदा तक सड़क व रेल मार्ग पर एक हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पंचायत स्थल के आसपास पुलिस बल तैनात है। अभी गांव से किसान तिरंगे झंडे लेकर पंचायत में पहुंच रहे हैं। जींद-कैथल मार्ग जाम जींद में भी गांव नगूरां में बिजली की समस्‍या को लेकर किसानों ने जींद-कैथल मार्ग जाम किया है। पांच गांव के खेतों में पिछले एक सप्ताह से नहीं आ रही बिजली। धान रोपाई का काम प्रभावित हो रहा है।

