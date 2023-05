Bahadurgarh: महापंचायत से पहले हरियाणा में वाहनों की चेकिंग जारी, चढूनी यूनियन के नेता चिंटू दलाल गिरफ्तार

बहादुरगढ़, जागरण संवाददाता: महिला सम्मान महापंचायत दिल्ली में जा रहे 34 किसान सभा, खाप व महिला नेताओ को गिरफ्तार करके लोहारु रोड पर लेकर गए है। चढूनी यूनियन के सदस्य बहादुरगढ़ के छारा गांव के नेता चिंटू दलाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

VIDEO | Vehicles being checked in Jhajjar, Haryana ahead of the 'Mahila Samman Mahapanchayat' called by protesting wrestlers in Delhi. pic.twitter.com/fTY8O83LDv