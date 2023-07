Haryana: ओडिशा हादसे के बाद बढ़ी रेलवे ट्रैक की निगरानी, पटरियों को मजबूत रखने के लिए काटी जा रही आसपास की घास

Haryana News ओडिशा हादसे के बाद रेलवे ट्रैक की निगरानी बढ़ा दी गई है। इसमें कुछ न कुछ सुधार रोजाना हो रहा है। अक्सर रेल की पटरियों के बीच में और आसपास में घास उगी रहती है। उसको अब नष्ट किया जा रहा है। घास की वजह से पटरियों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में वे कमजोर हो सकती हैं।

ओडिशा हादसे के बाद बढ़ी रेलवे ट्रैक की निगरानी

बहादुरगढ़, जागरण संवाददाता: ओडिशा हादसे के बाद से ही रेलवे की ओर से ट्रैक की निगरानी बढ़ाई हुई है। इसमें कुछ न कुछ सुधार रोजाना हो रहा है। अक्सर रेल की पटरियों के बीच में और आसपास में घास उगी रहती है। उसको अब नष्ट किया जा रहा है। घास की वजह से पटरियों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में वे कमजोर हो सकती हैं। इसी को देखते हुए बहादुरगढ़ एरिया में रेलवे ट्रैक के बीच से घास को स्प्रे के जरिये खत्म किया जा रहा है। पटरियों के पास घास होने के कारण पशुओं का भी ट्रैक पर आने का खतरा रहता है। घास को देखकर पशु उसे खाने के लिए ट्रैक पर आ जाते हैं। इससे हादसे होते हैं। बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन के नजदीक फ्लाईओवर के पास एक साल के अंदर दो बार मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतरने की जो घटनाएं हुई, वे सांड के टकराने के कारण हुई। घास की वजह से ही सांड भी पटरियों के बीच में आ जाते हैं। घास से रेलवे ट्रैक में आती है कमजोरी रेलवे अधिकारियों का मानना है कि यदि रेलवे ट्रैक के आसपास और बीच में घास होगी तो उससे ट्रैक के कमजोर होने का खतरा रहता है। इससे पटरियों और सतह के बीच गैप आ सकता है। घास को यदि उखाड़ते हैं तो फिर पटरियों के पास से मिट्टी कटाव का डर रहता है। ऐसे में घासनाशक स्प्रे के जरिये उसे वहीं पर खत्म किया जा रहा है। चूंकि अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है तो अब पटरियों के आसपास ज्यादा घास फैलेगी। इसको रोकने के लिए रेलवे की ओर से बहादुरगढ़ स्टेशन के पास स्प्रे करवाया जा रहा है। ओडिशा हादसे के बाद सतर्क है रेलवे का अमला ओडिशा में विगत में जो भयंकर रेल हादसा हुआ, उसके बाद से रेलवे का अमला सतर्क है। पटरियों को सुरक्षित बनाए रखने को किसी भी बिंदू पर कमी नहीं छोड़ी जा रही है। ट्रैक-की भी लगातार चेकिंग की जा रही हैं। इसके साथ ही यदि कहीं पर मामूली भी कमी नजर आ रही है तो उसको दूर किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक के बीच में घास होने से कई तरह का रिस्क व खतरा रहता है। इसलिए घास पर स्प्रे करवाया जा रहा है ताकि वह खत्म हो सके। -यशपाल सिंह, स्टेशन अधीक्षक, बहादुरगढ़

