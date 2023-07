बहादुरगढ़ में भीषण सड़क हादसा, कार को पीछे से कैंटर ने मारी जोरदार टक्कर; चार लोगों की मौत और दो घायल

Bahadurgarh Accident news हरियाणा के बहादुरगढ़ में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रात 3.20 पर मांडोठी गांव के फ्लाईओवर के पास हादसा हुआ है। कार के ड्राइवर ने इंडिकेटर चलाकर कार को साइड में खड़ा किया था। इसी बीच पीछे से आए कैंटर ने कार को टक्कर मार दी।

बहादुरगढ़ में कार को पीछे से कैंटर ने मारी जोरदार टक्कर; चार लोगों की मौत और दो घायल

