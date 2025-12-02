Language
    VIDEO: दूल्हा-दुल्हन की मस्टैंग में सिरफिरे ने मारी तीन बार टक्कर, फॉर्च्यूनर मालिक ने अर्धनग्न होकर हाईवे पर किया हंगामा

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 01:59 PM (IST)

    बहादुरगढ़ में एक सनकी व्यक्ति ने दूल्हा-दुल्हन की गाड़ी को तीन बार टक्कर मारी दी। इसमें दोनों बाल-बाल बच गए। फॉर्च्यूनर मालिक ने साइड को लेकर अर्धनग्न होकर हाईवे पर जमकर हंगामा किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    बहादुरगढ़ के सदर थाना में खड़ी क्षतिग्रस्त गाड़ी। इसमें दूल्हा-दुल्हन थे। जागरण


    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। गुरुग्राम के बादशाहपुर में शादी के बाद हिसार लौट रही बरात के बीच दूल्हा-दुल्हन की गाड़ी में नशे में धुत एक सिरफिरे ने तीन बार सामने से टक्कर मार दी। इसमें नवविवाहित जोड़ा बाल-बाल बच गया। दोनों गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क पर साइड को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसकी परिणति में यह घटना हुई।

    इसमें आरोपित को चोट लगी तो उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां मेडिकल जांच में उसके द्वारा अधिक शराब पीने की पुष्टि हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिसार के खांडाखेड़ी से सुमित की बरात बादशाहपुर में गई थी। सुमित के मामा नवदीप निवासी मिर्जापुर हिसार की लग्जरी गाड़ी फोर्ड मस्टैंग को डोली के लिए ले जाया गया था। रविवार अल सुबह बरात लौट रही थी।

     

    साइड को लेकर हुई थी कहासुनी

    अर्बन एक्सटेंशन रोड पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी चालक के साथ डोली की गाड़ी के चालक की साइड को लेकर कहासुनी हो गई है। फॉर्च्यूनर चालक ने सड़क पर गाड़ी अड़ा दी थी। मामला निपट गया था। जब बहादुरगढ़ बाईपास के नजदीक पहुंचे तो फॉर्च्यूनर चालक ने दूल्हा-दुल्हन की गाड़ी को ओवरटेक किया। सामने से यूटर्न लेकर आया और सीधे ही डोली की गाड़ी में टक्कर मार दी।

    एक नहीं बल्कि तीन बार टक्कर मारी। दूल्हा-दुल्हन और गाड़ी में सवार अन्य लोग मुश्किल से बचे। पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपित फॉर्च्यूनर चालक की पहचान बहादुरगढ़ के बालौर के प्रिंस के तौर पर हुई। उसको चोट लगी तो अस्पताल ले जाया गया। उधर, दूल्हा-दुल्हन को दूसरी गाड़ी में ले जाया गया।

    जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस के पास सड़क दुर्घटना की काल आई थी। बाद में दूल्हे के मामा की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। उनका आरोप है कि जान से मारने के इरादे से गाड़ी में टक्कर मारी गई।

     

    सड़क पर साइड को लेकर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। इस मामले में शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है।


    -

    - नरेश कुमार, एसएचओ, सदर थाना, बहादुरगढ़