VIDEO: दूल्हा-दुल्हन की मस्टैंग में सिरफिरे ने मारी तीन बार टक्कर, फॉर्च्यूनर मालिक ने अर्धनग्न होकर हाईवे पर किया हंगामा

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। गुरुग्राम के बादशाहपुर में शादी के बाद हिसार लौट रही बरात के बीच दूल्हा-दुल्हन की गाड़ी में नशे में धुत एक सिरफिरे ने तीन बार सामने से टक्कर मार दी। इसमें नवविवाहित जोड़ा बाल-बाल बच गया। दोनों गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क पर साइड को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसकी परिणति में यह घटना हुई।

इसमें आरोपित को चोट लगी तो उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां मेडिकल जांच में उसके द्वारा अधिक शराब पीने की पुष्टि हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिसार के खांडाखेड़ी से सुमित की बरात बादशाहपुर में गई थी। सुमित के मामा नवदीप निवासी मिर्जापुर हिसार की लग्जरी गाड़ी फोर्ड मस्टैंग को डोली के लिए ले जाया गया था। रविवार अल सुबह बरात लौट रही थी।

फॉर्च्यूनर मालिक का हाईवे पर हंगामा

अर्धनग्न होकर गाड़ियां रोकी

बहादुरगढ़ की घटना pic.twitter.com/YTjzPDiDp5 — Abhishek Tiwari (@abhishe_tiwary) December 2, 2025 साइड को लेकर हुई थी कहासुनी अर्बन एक्सटेंशन रोड पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी चालक के साथ डोली की गाड़ी के चालक की साइड को लेकर कहासुनी हो गई है। फॉर्च्यूनर चालक ने सड़क पर गाड़ी अड़ा दी थी। मामला निपट गया था। जब बहादुरगढ़ बाईपास के नजदीक पहुंचे तो फॉर्च्यूनर चालक ने दूल्हा-दुल्हन की गाड़ी को ओवरटेक किया। सामने से यूटर्न लेकर आया और सीधे ही डोली की गाड़ी में टक्कर मार दी।

एक नहीं बल्कि तीन बार टक्कर मारी। दूल्हा-दुल्हन और गाड़ी में सवार अन्य लोग मुश्किल से बचे। पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपित फॉर्च्यूनर चालक की पहचान बहादुरगढ़ के बालौर के प्रिंस के तौर पर हुई। उसको चोट लगी तो अस्पताल ले जाया गया। उधर, दूल्हा-दुल्हन को दूसरी गाड़ी में ले जाया गया।