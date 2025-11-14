बहादुरगढ़ के लोगों के लिए गुड न्यूज, सिविल अस्पताल के कई विभागों को मिले डॉक्टर

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। सिविल अस्पताल में कई विभागों को डॉक्टर मिल गए हैं। इससे यहां पर मरीजों को अब राहत है। वैसे तो अस्पताल में डॉक्टरों के जितने पद स्वीकृत हैं, उसके मुकाबले अभी भी कुछ पद खाली हैं, लेकिन अब लगभग सभी विभागों में डाक्टर उपलब्ध होने से मरीजों के लिए यहां पर इलाज आसान हो गया है। जिन विभागों में अब तक केवल एक ही डॉक्टर थे, वहां पर भी प्रतिनियुक्ति पर डाक्टर आ गए हैं।

लंबे समय से नहीं थे फिजिशियन, अब किया ज्वाइन सबसे अहम बात यह है कि फिजिशियन यहां पर लंबे समय से नहीं थे। मगर लंबे समय बाद यहां के फिजिशियन डॉ. सुखपाल ने दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। बाकी विभागों में तो फिर भी एक-एक डाक्टर थे, लेकिन अब फिजिशियन से लोगों को फायदा ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा सर्जरी विभाग में भी एक और डाक्टर प्रतिनियुक्ति पर आए हैं। ईएनटी विभाग में भी यहां कुछ समय पहले तैनात रहे डा. कपिल ने प्रतिनियुक्ति पर ड्यूटी ज्वाइन की है।

वहीं बाल राेग विभाग में डॉ. अहिभूषण एक साल के बाद फिर यहां लौट आए हैं। इन तीनों ही विभागों में अब दो-दो विशेषज्ञ हो गए हैं। त्वचा रोग विभाग में भी कुछ दिन पहले यहां महिला डॉक्टर प्रतिनियुक्ति पर आई हैं। जबकि स्त्री रोग विभाग, नेत्र विभाग, दंत रोग विभाग और हड्डी रोग के अलावा लैब में कई डाक्टर पहले से ही हैं। वैसे तो अस्पताल में डाक्टरों के 50 से ज्यादा पद स्वीकृत हैं और कुछ खाली हैं, लेकिन विगत में अस्पताल प्रबंधन की ओर से जिन विभागों में डाक्टरों की डिमांड भेजी गई थी, उनमें डाक्टर आ गए हैं।

अस्पताल में 17 से 25 नवंबर तक लगेगा सर्जरी कैंप इस बीच सिविल अस्पताल में 17 से 25 नवंबर के बीच विभिन्न तरह के आपरेशन के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा। इसके लिए मरीजों के रजिस्ट्रेशन और टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है। इस तरह का कैंप यहां पर पहली बार लगाया जाएगा। इससे मरीजों को फायदा मिलेगा। अस्पताल प्रबंधन ने इसके लिए आमजन से अपील भी की है।

अस्पताल का दौरा करेगी नेशनल क्वालिटी टीम सिविल अस्पताल का नेशनल क्वालिटी टीम की ओर से अगले सप्ताह तीन दिवसीय दौरा भी किया जाएगा। इसको लेकर भी यहां पर तैयारी चल रही है। पूरे अस्पताल परिसर की तस्वीर बदली जा रही है। अस्पताल में लंबे समय बाद रंग-रोगन हो रहा है। पिछले दिनों यहां पर क्वालिटी टीम ने निरीक्षण किया था। इसमें कई खामियां मिली थी।