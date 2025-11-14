Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहादुरगढ़ के लोगों के लिए गुड न्यूज, सिविल अस्पताल के कई विभागों को मिले डॉक्टर

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 12:44 PM (IST)

    बहादुरगढ़ के सिविल अस्पताल के लिए अच्छी खबर है। अस्पताल के कई विभागों में नए डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। अब मरीजों को लंबी वेटिंग से छुटकारा मिलेगा और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं मिलेंगी। अस्पताल प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। सिविल अस्पताल में कई विभागों को डॉक्टर मिल गए हैं। इससे यहां पर मरीजों को अब राहत है। वैसे तो अस्पताल में डॉक्टरों के जितने पद स्वीकृत हैं, उसके मुकाबले अभी भी कुछ पद खाली हैं, लेकिन अब लगभग सभी विभागों में डाक्टर उपलब्ध होने से मरीजों के लिए यहां पर इलाज आसान हो गया है। जिन विभागों में अब तक केवल एक ही डॉक्टर थे, वहां पर भी प्रतिनियुक्ति पर डाक्टर आ गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लंबे समय से नहीं थे फिजिशियन, अब किया ज्वाइन

    सबसे अहम बात यह है कि फिजिशियन यहां पर लंबे समय से नहीं थे। मगर लंबे समय बाद यहां के फिजिशियन डॉ. सुखपाल ने दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। बाकी विभागों में तो फिर भी एक-एक डाक्टर थे, लेकिन अब फिजिशियन से लोगों को फायदा ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा सर्जरी विभाग में भी एक और डाक्टर प्रतिनियुक्ति पर आए हैं। ईएनटी विभाग में भी यहां कुछ समय पहले तैनात रहे डा. कपिल ने प्रतिनियुक्ति पर ड्यूटी ज्वाइन की है।

    वहीं बाल राेग विभाग में डॉ. अहिभूषण एक साल के बाद फिर यहां लौट आए हैं। इन तीनों ही विभागों में अब दो-दो विशेषज्ञ हो गए हैं। त्वचा रोग विभाग में भी कुछ दिन पहले यहां महिला डॉक्टर प्रतिनियुक्ति पर आई हैं। जबकि स्त्री रोग विभाग, नेत्र विभाग, दंत रोग विभाग और हड्डी रोग के अलावा लैब में कई डाक्टर पहले से ही हैं। वैसे तो अस्पताल में डाक्टरों के 50 से ज्यादा पद स्वीकृत हैं और कुछ खाली हैं, लेकिन विगत में अस्पताल प्रबंधन की ओर से जिन विभागों में डाक्टरों की डिमांड भेजी गई थी, उनमें डाक्टर आ गए हैं।

    अस्पताल में 17 से 25 नवंबर तक लगेगा सर्जरी कैंप

    इस बीच सिविल अस्पताल में 17 से 25 नवंबर के बीच विभिन्न तरह के आपरेशन के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा। इसके लिए मरीजों के रजिस्ट्रेशन और टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है। इस तरह का कैंप यहां पर पहली बार लगाया जाएगा। इससे मरीजों को फायदा मिलेगा। अस्पताल प्रबंधन ने इसके लिए आमजन से अपील भी की है।

    अस्पताल का दौरा करेगी नेशनल क्वालिटी टीम

    सिविल अस्पताल का नेशनल क्वालिटी टीम की ओर से अगले सप्ताह तीन दिवसीय दौरा भी किया जाएगा। इसको लेकर भी यहां पर तैयारी चल रही है। पूरे अस्पताल परिसर की तस्वीर बदली जा रही है। अस्पताल में लंबे समय बाद रंग-रोगन हो रहा है। पिछले दिनों यहां पर क्वालिटी टीम ने निरीक्षण किया था। इसमें कई खामियां मिली थी।

    ऐसे में अब सिविल अस्पताल और ट्रामा सेंटर की सूरत पूरी तरह से बदली जा रही है। नए साइनेज, पोस्टर, दिशा निर्देश और नाम-नंबर पट्टिका लगाई जा रही हैं। कई दिनों से यहां पर काम चल रहा है। कई कमरे भी बदले गए हैं। अब तक ईएनटी की ओपीडी जिस कमरे में चलती थी, वहां पर अब दूसरी व्यवस्था होगी। ईएनटी की ओपीडी को पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। इससे ओपीडी एरिया में कुछ भीड़ कम होगी।

    कई विभागों में प्रतिनियुक्ति पर डाक्टर मिल गए हैं। इससे सेवाएं और बेहतर हुई हैं। अस्पताल में 17 नवंबर से विशेष सर्जरी कैंप भी शुरू हो रहा है। इसके लिए तैयारी की गई है। इसके अलावा स्टेट में क्वालिफाई किए जाने के बाद अब अस्पताल का नेशनल क्वालिटी टीम निरीक्षण करेगी। उम्मीद है कि अस्पताल सभी नियमों पर खरा उतरेगा।


    -

    डॉ. मंजू कादियान, पीएमओ, सिविल अस्पताल, बहादुरगढ़