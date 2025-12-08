Language
    हरियाणा के छुड़ानी गांव के नाम के पीछे क्या है कहानी? महाभारत काल से है कनेक्शन 

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    हरियाणा के चरखी दादरी जिले में स्थित छुड़ानी गांव महाभारत काल से जुड़ा है। माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ राजा विराट की गाय छुड़ाई थी, जिससे इसका नाम ...और पढ़ें

    छुड़ानी में स्थित कोठी दयालदास मंदिर। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। झज्जर जिले में बसा छुड़ानी गांव धार्मिक दृष्टि से बेहद अहम है। यहां का इतिहास महाभारतकालीन माना जाता है। गांव का नाम छुड़ानी क्यों पड़ा इसके पीछे भी महाभारत समय का ही किस्सा है। बताते हैं कि जब कौरवों ने राजा विराट की गायों को हथिया लिया था, तब पांडवों ने इसी जमीन पर उन गायों को छुड़ाया था।

    इस छुड़ाने शब्द से ही गांव का नाम छुड़ानी पड़ा था। अब यह गांव कबीर दर्शन स्थली और गरीबदासीय पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। यहां आयोजित होने वाले मेलों में कई राज्यों से भक्त जुटते हैं। बहादुरगढ़-झज्जर मार्ग पर दुल्हेड़ा गांव से रास्ता छुड़ानी की तरफ जाता है। गांव में प्रवेश पर ही धर्मनगरी के साइन बोर्ड देखकर अहसास हो जाता है यह गांव खास क्यों है।

    साल में दो बार लगता है मेला

    इस गांव के मंदिर विशेष पहचान हैं। यहां पर आचार्य गरीबदास का छतरी साहिब धाम, कोठी दयालदास सतगुरु मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर और कबीर दर्शन स्थली प्रमुख हैं। गरीबदासीय धाम में वर्ष में दो बार मेला सजता है। फाल्गुन मेला और भादो मेला। इनमें हरियाणा के अलावा दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान से भक्त यहां पहुंचते हैं।

    अठारहवीं सदी में आचार्य गरीबदास ने लिया था अवतार 

    विदेशों में बसे अनेक परिवार भी इस धर्मनगरी के प्रति अगाढ़ आस्था रखते हैं। महंत दयासागर बताते हैं कि आचार्य गरीबदास ने अठारहवीं सदी में यहां अवतार लिया था। 10 वर्ष की उम्र में ही उनको कबीर साहिब के दर्शन हुए थे। गरीबदास उस समय गायों को चराने जंगल में गए थे। बाद में गायों को अपने साथियों को सौंपकर ध्यान लगाकर एकांत बैठ गए थे।

    कुछ देर बाद आचार्य गरीबदास के पास अन्य बालक पहुंचे तो वहां सूर्य का अत्यधिक प्रकाश था। कबीर साहिब ने उनको नाम व दान की दीक्षा दी। इस दिन के बाद से गरीबदास की ख्याति तेजी से फैलने लगी। गरीबदासीय वाणी का अखंड पाठ लोगों की श्रद्धा का केंद्र है।

    गांव के निवासी कृष्ण वत्स बताते हैं कि प्रसिद्ध घाट और प्राचीन शिव मंदिर भी यहां की धरोहरों में से एक है। यहां से कभी चंद्रावती नदी बहती थी, मगर बाद में सूख गई। लोगों के बीच मान्यता है कि आचार्य गरीबदास ने अपने जप-तप से नदी की धारा पुन: प्रकट की थी।

    पूर्व सरपंच सत्यवान बताते हैं कि गांव का जाटी वाला घाट भी प्रमुख स्थल है। इस घाट पर जाटी का पेड़ होता था। उस पेड़ से जुड़ा नाम यहां अमिट बन गया। यहां साढ़े 14 एकड़ का तालाब आसपास के क्षेत्र में सबसे विशाल है। धार्मिक महत्व रखने वाले इस गांव के ये तमाम ऐतिहासिक स्थल ही इसको खास बनाते हैं। इसीलिए यह छुड़ानी धाम मशहूर है। वर्ष भर श्रद्धालुओं का आना-जाना रहता है। इसलिए ग्राम पंचायत ने विगत में कई सुविधाएं बढ़ाई हैं।