गांवों की गलियों से लेकर हाईवे तक जलभराव, भारी बारिश से बढ़ी बहादुरगढ़ के लोगों की मुश्किलें

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में बरसात का दौर शनिवार को भी जारी रहा। लगातार हो रही बारिश के कारण गांवों की गलियों से लेकर हाईवे तक जलभराव की स्थिति बन गई है।

शनिवार सुबह तक पिछले 24 घंटे में 69.6 एमएम बारिश दर्ज की गई, जबकि इसके बाद दोपहर में 11 एमएम और बारिश हुई। बारिश के बीच निकासी इंतजाम ठप होने के कारण जगह-जगह पानी जमा हो रहा है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे अंडरपास में पानी भरने के कारण इसे बंद कर दिया गया। शनिवार को दिनभर यहां से पानी की निकासी का काम चलता रहा।

बारिश के कारण सब्जी मंडी एक बार फिर जलमग्न हो गई। मंडी में पानी जमा होने से दुकानदारों और यहां पहुंचने वाले लोगों को परेशानी हुई। वहीं लोवा खुर्द गांव में भी बड़े हिस्से में जलजमाव हो गया। लोवा खुर्द को क्षेत्र के विधायकों का गांव माना जाता है। गांव के सरपंच ने बताया कि जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पंप सिस्टम लगाया गया है। बारिश के बाद कुछ समय के लिए पानी एकत्रित होता है, जिसके बाद मोटर पंप के जरिये उसकी निकासी कर दी जाती है। यह व्यवस्था हाल ही में की गई है।

इधर, शहर की कॉलोनियों और सेक्टरों में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति लगातार बन रही है। कई जगह पानी जमा होने के कारण लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी हुई। सिविल अस्पताल परिसर में भी कई स्थानों पर पानी भर गया।

पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके स्वजनों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। लगातार बारिश से जहां जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है, वहीं मौसम का असर शहर की सड़कों और संपर्क मार्गों पर भी देखने को मिला। कई स्थानों पर पानी जमा होने से सफर आसान नहीं रहा।