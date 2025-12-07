Bahadurgarh News: सड़क पर बिना इंडिकेटर खड़े डंपर में घुसी बाइक, गंगाराम अस्पताल के टेक्निशियन की मौत
बहादुरगढ़ में एक सड़क हादसे में गंगाराम अस्पताल के एक टेक्निशियन की मौत हो गई। उनकी बाइक बिना इंडिकेटर के सड़क पर खड़े एक डंपर से टकरा गई। पुलिस ने मा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। झज्जर-बहादुरगढ़ मार्ग पर गांव नूना माजरा के पास लापरवाही से खड़े डंपर में शनिवार सुबह एक बाइक घुस गई। इससे उस पर सवार 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में आपरेशन थियेटर टेक्निशियन के तौर पर कार्यरत था। ड्यूटी पर जाते समय यह घटना हुई। पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिवार को शव सौंपा गया। मृतक की पहचान डाबौदा खुर्द के दीपक के रूप में हुई। रोजमर्रा की तरह शनिवार सुबह घर से बाइक पर सवार होकर ड्यूटी के लिए रवाना हुआ। अपने गांव से निकलकर नूना माजरा में सर्विस स्टेशन के पास पहुंचा तो वहां सड़क पर एक डंपर लापरवाही से खड़ाकिया गया था।
अंधेरे के चलते दीपक को वह डंपर नजर नहीं आया और बाइक सीधी उसके अंदर जा घुसी। घटना में दीपक को गंभीर चोट लगी। राहगीरों ने उसे संभाला और अस्पताल लेकर आए। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उधर, परिवार को घटना का पता लगा तो सदस्य भी दौड़े। हादसे के लिए डंपर चालक की लापरवाही को जिम्मेदार माना गया है।
मृतक के पिता सुरेंद्र ने शिकायत में बताया कि सड़क पर डंपर बिना इंडिकेटर जलाए खड़ा कर रखा था। डंपर का कुछ हिस्सा सड़क की सफेद पट़्टी से भी बाहर था। इसी लापरवाही के कारण दीपक की बाइक उससे टकराई और उसकी जान गई। बताया गया है कि दीपक दो भाइयों में बड़ा था और अविवाहित था। पुलिस का कहना है कि डंपर चालक की पहचान कर ली गई है।
