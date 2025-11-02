Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bahadurgarh News: दिल्ली के बॉर्डरों पर धूल का गुबार बन रहा आफत, सांस लेना भी दूभर

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:27 PM (IST)

    बहादुरगढ़ से आई खबर के अनुसार, दिल्ली के बॉर्डरों पर धूल की मोटी परत जम गई है। इस धूल के गुबार के कारण लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    टीकरी बार्डर पर सड़क पर फैली मिट्टी और वाहनों की आवाजाही से उड़ रही धूल। जागरण

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। प्रदूषण का लेवल मौसम और हवा की गति के साथ घट-बढ़ रहा है। शुक्रवार को एक्यूआइ (एयर क्वालिटी इंडेक्स) जहां 153 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया था, वहीं 24 घंटों बाद शनिवार को जारी बुलेटिन में यह औसतन 253 दर्ज किया गया। हालांकि दो दिन पहले तक जो प्रदूषण की जो स्थिति थी, उसको देखते हुए तो यह कम ही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर उड़ती धूल लोगों को परेशान कर रही है। टीकरी और झाड़ौदा बार्डर पर सड़क तो जर्जर है ही, ऊपर से सड़कों पर लंबे समय से सफाई तक नहीं हुई है। इससे महीन रेत जमा है। इसके कारण धूल का गुबार उठता रहता है। इन दिनों टीकरी बार्डर पर तो नालों का काम भी चल रहा है। उसके कारण और ज्यादा मिट्टी सड़क पर फैली हुई है। इससे यहां पर दूर तक धूल ही धूल रहती है।

    इस स्थिति में लोगों का यहां पर सांस लेना तक दूभर हो जाता है। किसान आंदोलन के दौरान यहां पर जमघट था। उसके बाद सड़क को ठीक करने और सफाई को लेकर कोई काम नहीं हुआ। कुछ दिन पहले जब दिल्ली में सरकार बदली तो सड़क पर पैचिंग का काम शुरू किया, मगर अब फिर वहीं स्थिति बन चुकी है।

    बता दें कि शुक्रवार को सीपीसीबी की ओर से जारी बुलेटिन में बहादुरगढ़ का औसतन एक्यूआइ 153 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। जबकि वीरवार को औसतन 344 था। करीब 200 अंक की कमी आई थी। इसके पीछे 24 घंटों में हुए मौसम के बदलाव को प्रमुख वजह माना गया। मगर शनिवार को फिर से प्रदूषण 100 अंक बढ़ गया।

    हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर परिषद द्वारा पानी का छिड़काव तो किया जा रहा है, लेकिन सभी जगहों पर यह काम नहीं हो रहा है। लोगों का कहना कि टीकरी बार्डर से लेकर सेक्टर-9 मोड़ तक कोई पानी का छिड़काव नहीं होता।

    पिछले छह दिन में प्रदूषण की स्थिति

    • 27 अक्टूबर 387 पीएम 10
    • 28 अक्टूबर 347 पीएम 2.5
    • 29 अक्टूबर 269 पीएम 2.5
    • 30 अक्टूबर 344 पीएम 2.5
    • 31 अक्टूबर 153 पीएम 2.5
    • 01 नवंबर 253 पीएम 2.5