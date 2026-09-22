बहादुरगढ़ में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, ₹1.5 लाख की रिश्वत लेते ASI रंगे हाथ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक की टीम ने सोमवार को बहादुरगढ़ शहर थाने में तैनात अनुसंधान अधिकारी (एएसआई) को 1.50 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

आरोपित की पहचान 52 वर्षीय नवीन के रूप में हुई है। वह मूल रूप से रोहतक जिले के मकड़ौली गांव का रहने वाला है। शिकायतकर्ता अनमोल निवासी आमिकोन-1, लोहिया एन्क्लेव, ग्रेटर नोएडा ने शिकायत दी थी कि वह प्रापर्टी डीलर का काम करता है।

उसकी सास सुनीता, पत्नी धनेंद्र चहल निवासी गोहाना के खिलाफ बहादुरगढ़ शहर थाने में मामला दर्ज था। बाद में जांच के दौरान शिकायतकर्ता की पत्नी अनु चहल, साली जन्नत और ससुर धनेंद्र को भी मामले में आरोपित बनाया गया। तीन लाख की मांगी थी रिश्वत इस मामले से शिकायतकर्ता की पत्नी, साली और ससुर का नाम हटाने की एवज में अनुसंधान अधिकारी नवीन ने तीन लाख रुपये रिश्वत मांगी थी। बाद में सौदा 1.50 लाख रुपये में तय हुआ। शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दी।

इस आधार पर ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद निरीक्षक देवेंद्र के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपित अनुसंधान अधिकारी नवीन को 1.50 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।