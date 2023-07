यमुनानगर से बिजली संयंत्र झारखंड शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर गर्माई राजनीति, अभय चौटाला ने सरकार पर साधा निशाना

Abhay Chautala News इनेलो के प्रधान महासचिव ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण कई प्रोजेक्ट हरियाणा को छोड़कर गुजरात और अन्य प्रदेशों में शिफ्ट हो चुके हैं। इससे हरियाणा को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ है। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में बिजली और पानी की भारी किल्लत है जिसके कारण किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

यमुनानगर से बिजली संयंत्र झारखंड शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर गर्माई राजनीति

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। यमुनानगर में बनने वाले 800 मेगावाट का बिजली संयंत्र झारखंड शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर राजनीति गर्माने लगी है। परिवर्तन पदयात्रा निकाल रहे इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बिजली संयंत्र को पिटहेड में शिफ्ट करने का निर्णय हरियाणा के हितों पर कुठाराघात है। इनेलो के प्रधान महासचिव ने कहा कि इससे पहले भी सरकार की गलत नीतियों के कारण कई प्रोजेक्ट हरियाणा को छोड़कर गुजरात और अन्य प्रदेशों में शिफ्ट हो चुके हैं। इससे हरियाणा को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ है। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में बिजली और पानी की भारी किल्लत है जिसके कारण किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। 'किसान मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं' खाद के लिए मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण के निर्णय का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि हर जिले में किसान खराब फसलों और अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। अभय चौटाला ने कहा कि गठबंधन सरकार उनकी जायज मांगों को मानने और बिजली-पानी की सुविधाएं देने की बजाय किसान विरोधी योजनाएं थोप कर उन्हें प्रताड़ित कर रही है।

