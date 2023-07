Ambala: दवाई की आड़ में नशे का कारोबार करती थी महिला, हजारों की संख्या में कैप्सूल और गोलियों बरामद; गिरफ्तार

Ambala Crime News अंबाला कैंट पुलिस ने नशा तस्करी का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने नशा तस्करी के मामले में महिला गीता को गिरफ्तार किया है। तलाशी में उसके पास से 80 पत्ते (स्ट्रिप) कैप्सूल पैरासिटामॉल डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल प्रोक्सीवेल स्पास बरामद हई है। कुल 1656 कैप्सूल बरामद हुए हैं। वह पैदल ही नशेड़ियों को कैप्सूल सप्लाई करती थी।

दवाई की आड़ में नशे का कारोबार करती थी महिला

जागरण संवाददाता, अंबाला। थाना अंबाला कैंट पुलिस ने नशा तस्करी का भंडाफोड़ किया है। उन्होंने नशा तस्करी के मामले में महिला गीता निवासी बारह क्रास रोड को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कैप्सूल व गोलियां बरामद हुई हैं, जिनका इस्तेमाल नशे के लिए होता है। पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम गश्त पर थी और इसी दौरान सूचना मिली कि गीता नशे में इस्तेमाल होने वाले कैप्सूल और गोलियां बेचती है। नशे की गोलियां व कैप्सूल बरामद सूचना के आधार पर पुलिस ने पुरानी मच्छी मार्केट के पास शिव मंदिर के नजदीक नाका लगा दिया। इस दौरान महिला को आता देखा, जिसके पास बैग था। पुलिस ने महिला को रोका और नियम अनुसार तलाशी ली। उसके पास से भारी मात्रा में कैप्सूल व गोलियां बरामद हुईं, जिनका इस्तेमाल नशे के लिए होता है। जब पुलिस ने आरोपी महिला से कैप्सूल और गोलियों का बिल मांगा, तो वह कोई बिल आदि नहीं दिखा सकी। 1656 कैप्सूल हुए बरामद तलाशी में उसके पास से 80 पत्ते (स्ट्रिप) कैप्सूल पैरासिटामॉल, डाइक्लोमाइन, हाइड्रोक्लोराइड ट्रामाडोल, हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल, प्रोक्सीवेल स्पास बरामद हई है। कुल 1656 कैप्सूल बरामद हुए हैं। इस संबंध में जिला ड्रग कंट्रोल ऑफिसर से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि इन दवाओं का इस्तेमाल नशे के लिए होता है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। छह माह में नशा तस्करी पर प्रहार जिला पुलिस ने छह माह में नशा तस्करों पर जमकर कार्रवाई की है। इन छह महीनों में पुलिस ने 90 मामले दर्ज कर 157 आरोपितों को गिरफ्तार किए हैं। इन आरोपितों से पुलिस ने 6 क्विंटल 42 किलो 579 ग्राम चूरापोस्त, 18 किलो 975 ग्राम अफीम, 2 किलो 775 ग्रााम अफीम के पौधे, 39 हजार 346 नशीली गोलियां, 20 हजार 661 नशीले कैपसूल्ज, 70 नशीले इंजेक्शन, 1 किलो 398 ग्राम 08 मिलीग्राम चरस, 71 किलो 990 ग्राम गांजा, 608 ग्राम 161 मिली ग्राम हेरोइन बरामद की हैं।

