अंबाला में दहेज के लिए महिला से मारपीट और गर्भपात का आरोप, ससुराल वालों पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, अंबाला। अंबाला शहर में न्यू मिलाप नगर निवासी एक महिला ने अपने पति, सास और जेठ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता मनीषा रानी की शिकायत पर महिला थाना अंबाला शहर ने मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस में दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करते हैं। मकान की किस्तें भरने के लिए उस पर नौकरी करने का दबाव बनाया जाता है और बाद में वेतन मिलने पर ससुराल वाले उसे छीन लेते हैं।