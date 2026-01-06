अंबाला में दहेज के लिए महिला से मारपीट और गर्भपात का आरोप, ससुराल वालों पर केस दर्ज
अंबाला शहर में एक महिला ने पति, सास और जेठ पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जबरन गर्भपात का आरोप लगाया है। पीड़िता मनीषा रानी की शिकायत पर महिला थाना अंबाल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अंबाला। अंबाला शहर में न्यू मिलाप नगर निवासी एक महिला ने अपने पति, सास और जेठ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता मनीषा रानी की शिकायत पर महिला थाना अंबाला शहर ने मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस में दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करते हैं। मकान की किस्तें भरने के लिए उस पर नौकरी करने का दबाव बनाया जाता है और बाद में वेतन मिलने पर ससुराल वाले उसे छीन लेते हैं।
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट व गाली-गलौज की गई और उसका गर्भपात भी करा दिया गया।
फिलहाल, पुलिस ने महिला के शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और उसके ससुराल वालों से पूछताछ शुरू कर दी है।
