ट्रेन में दिनदहाड़े डकैती! महिला का गला दबाकर बैग लूटा, गुस्साए यात्रियों ने रोहतक में 45 मिनट रेल रोकी
रेवाड़ी और झज्जर के बीच पाल्हावास के पास उदयपुर एक्सप्रेस में सैकेंड एसी कोच में महिला यात्री का गला दबाकर बैग छीनने की वारदात हुई। यात्रियों ने रोहतक ...और पढ़ें
दीपक बहल, अंबाला। सैकेंड एसी कोच में भी अब यात्रा सुरक्षित नहीं लग रही। ट्रेन के चलते ही सभी डिब्बों को बंद करने की जिम्मेदारी है, लेकिन ट्रेन के रुकते ही बदमाश ट्रेन में सवार होते हैं और महिला का गला दबा बैग छीनकर फरार हो जाते हैं।
ट्रेन में दहशत का माहौल हो जाता है और यात्री अपना सामान संभालने में लग जाते हैं। यह वारदात रेवाड़ी और झज्जर के बीच पाल्हावास गांव के पास रविवार तड़के करीब चार बजे हुई।
ट्रेन जब रोहतक रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो यात्रियों का गुस्सा फूटा। उन्होंने ट्रेन चलने ही नहीं दी। राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की एजेंसियां ट्रेन में पहुंचे, लेकिन यात्री दहशत में थे।
यात्री बोल रहे थे कि पहले उनकी एफआइआर दर्ज करो, तब ट्रेन को आगे बढ़ने दिया जाएगा। करीब पौने घंटे तक विरोध जारी रहा और ट्रेन रोहतक में खड़ी रही।
यात्रियों ने कहा कि ट्रेन के कैमरे नहीं चल रहे और अटेंडेंट सो रहे हैं। पुलिस ने कहा कि जिस महिला यात्री का सामान चोरी हुआ है, वह ट्रेन से उतर जाए, उनकी एफआइआर दर्ज करने को तैयार हैं।
जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ से उदयपुर चलने वाली ट्रेन संख्या 20989 रविवार को जब रेवाड़ी से रोहतक के लिए रवाना हुई तो इस दौरान सैकेंड एसी क्लास के ए-टू कोच में वारदात हो गई।
लुधियाना निवासी दिनेश हांडा भी इसी कोच में सफर कर रहे थे। रोहतक और चंडीगढ़ से एक दंपति भी कोच में सवार थे। यात्रियों का कहना था कि ट्रेन जब पाल्हावास के पास रुकी तो तीन-चार लोग वारदात को अंजाम देकर चले गए।
ट्रेन में एक व्यक्ति आया, जिसने महिला का बैग छीनने का प्रयास किया। जब महिला जाग गई तो उसने महिला का गला दबाने की कोशिश की। महिला ने शोर मचा दिया जबकि बदमाश फरार हो गया।
यात्रियों का कहना है कि इन बदमाशों के साथ एक महिला भी थी, जो पहले ही नीचे खड़ी थी और एक और आदमी दरवाजे पर खड़ा था। पुलिस ने कहा कि गाड़ी रोकना गलत है, लेकिन यात्री सुनने को तैयार नहीं थे।
करीब 45 मिनट के बाद ट्रेन आगे रवाना हो गई। इस घटना को लेकर जीआरपी ने रपट दर्ज की है और नीलेश गुप्ता ने इस घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट कर शिकायत दर्ज करवाई है।
