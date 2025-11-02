Language
    अंबाला में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला; मौत

    By Kuldeep Singh Chahal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:53 AM (IST)

    साहा में एक सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर के प्रदीप कुमार ने बताया कि उनके नाना जय सिंह साइकिल से काम पर जा रहे थे, तभी साहा चौक पर एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। जय सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ट्रक चालक मुक्करम अली की पहचान हो गई है।

    ट्रक की टक्कर से साइकिल चालक की मौत। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, साहा। थाना साहा पुलिस ने सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत की शिकायत पर केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। शिकायत में प्रदीप कुमार निवासी गांव तेलीपुरा थाना बुडिया जिला यमुनानगर ने बताया कि वह अपने मामा के घर कालपी आया था। उसके नाना कारपेंटर का काम करते हैं।

    वे अपनी साइकिल पर सवार होकर काम के लिए कालपी से मिठ्ठापुर के ले चले थे। वह भी निजी काम से साहा जाना चाहता था, जबकि वह भी अपनी बाइक पर साहा चला गया। वहां पर उसका नाना जय सिंह मिला और कुछ देर के बाद उसका नाना साइकिल पर सवार होकर चल दिया।

    इसी दौरान साहा चौक पर एक ट्रक चालक ने उनके नाना की साइकिल में टक्कर मार दी। ट्रक चालक की पहचान मुक्करम अली निवासी गांव मटक माजरी वार्ड दो थाना विकासनगर जिला देहरादून उतराखंड के रूप में हुई। घायल को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल अंबाला कैंट लाए, जहां डाक्टर ने उनको चेक कर मृत घोषित कर दिया। पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है।