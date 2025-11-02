अंबाला में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला; मौत

संवाद सहयोगी, साहा। थाना साहा पुलिस ने सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत की शिकायत पर केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। शिकायत में प्रदीप कुमार निवासी गांव तेलीपुरा थाना बुडिया जिला यमुनानगर ने बताया कि वह अपने मामा के घर कालपी आया था। उसके नाना कारपेंटर का काम करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वे अपनी साइकिल पर सवार होकर काम के लिए कालपी से मिठ्ठापुर के ले चले थे। वह भी निजी काम से साहा जाना चाहता था, जबकि वह भी अपनी बाइक पर साहा चला गया। वहां पर उसका नाना जय सिंह मिला और कुछ देर के बाद उसका नाना साइकिल पर सवार होकर चल दिया।