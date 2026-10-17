अंबाला में दर्दनाक हादसा, पत्नी के साथ सैर कर रहे व्यक्ति को बोलेरो ने मारी टक्कर

जागरण संवाददाता, अंबाला। जलबेड़ा रोड पर तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से जलबेड़ा निवासी राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर में गंभीर चोट आई है। पीजीआइ सेक्टर-12 चंडीगढ़ में सर्जरी के बाद वह कोमा में हैं और बयान देने की स्थिति में नहीं हैं। थाना सदर अंबाला पुलिस ने उनकी पत्नी जसविंद्र कौर की शिकायत पर अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जसविंद्र कौर ने पुलिस को बताया कि 12 अक्टूबर की शाम करीब 6:45 बजे वह पति राजकुमार के साथ खाना खाने के बाद सैर के लिए निकली थीं। दोनों जलबेड़ा से मानव चौक की ओर जाने वाली सड़क पर गए। सैर के बाद पेट्रोल पंप से घर लौटते समय शाम करीब 7:15 बजे वे पंप से लगभग 200 मीटर आगे गांव की ओर पहुंचे। जसविंद्र कच्ची सड़क पर चल रही थीं और राजकुमार पक्की सड़क पर थे।

तभी मानव चौक की ओर से आई तेज रफ्तार बोलेरो ने राजकुमार को टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिर गए और उनके सिर में गंभीर चोट आई। शिकायत के अनुसार, चालक ने कुछ देर ब्रेक लगाई और फिर वाहन समेत फरार हो गया। अंधेरा होने के कारण बोलेरो का नंबर नोट नहीं किया जा सका।