अंबाला में आवारा कुत्तों का कहर, 11 भेड़ों की मौत; पशुपालक को भारी नुकसान

संवाद सहयोगी, मुलाना (अंबाला)। धनौरा गांव में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक पशुपालक की 11 छोटी भेड़ों पर हमला कर उन्हें मार डाला। घटना बुधवार सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है। भेड़ के सभी बच्चे बाड़े में थे।

कुत्ते बाड़े में घुस गए और एक-एक कर भेड़ के बच्चों को काटना शुरू कर दिया। हमले में सभी 11 भेड़ के बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित पशुपालक विकास निवासी धनौरा ने बताया कि गांव में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

उन्होंने बताया कि करीब 10-15 दिन पहले भी आवारा कुत्तों ने उनकी भैंस और नवजात बछड़े पर हमला कर दिया था, जिसके चलते दोनों की मौत हो गई थी। अब एक बार फिर कुत्तों के हमले से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।