Haryana Congress Meeting: दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस की बैठक, पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा सहित कई नेता रहे मौजूद

हरियाणा कांग्रेस ने आज दिल्ली में मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। बैठक में राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। यह मीटिंग करीब एक घंटे तक चली। अन्य विवरण के लिए फिलहाल इंतजार किया जा रहा है।

दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक में पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा शामिल हुए। (फाइल फोटो)

Edited By: Gurpreet Cheema