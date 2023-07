Ambala कुरुक्षेत्र के बूरा ओवरसीज सेंटर के संचालक पर फायरिंग करने वाला शूटर रोबिन स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) अंबाला के हत्थे चढ़ गया है। आरोपित को शाहाबाद से काबू किया जिसके पास से देसी पिस्टल व कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस में आरोपित पर केस दर्ज किया गया है। आरोपित ने एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी और न देने पर छह राउंड फायरिंग की थी।

Ambala: हथियारों समेत एसटीएफ के हत्थे चढ़ा शूटर, एक करोड़ रुपये की मांगी थी रंगदारी

अंबाला, जागरण संवाददाता: कुरुक्षेत्र के सेक्टर दस स्थित बूरा ओवरसीज सेंटर के संचालक पर फायरिंग करने वाला अंकुश कमालपुर गैंग का शूटर रोबिन स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) अंबाला के हत्थे चढ़ गया है। एसटीएफ की टीम ने आरोपित को शाहाबाद से काबू किया, जिसके पास से देसी पिस्टल व कारतूस बरामद हुए हैं। शाहाबाद थाना पुलिस में आरोपित रोबिन पर केस दर्ज किया गया है। आरोपित ने संचालक से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी और न देने पर छह राउंड फायरिंग की थी। एसटीएफ अंबाला की टीम को इनपुट मिला था अंकुश कमालपुर गैंग का शूटर रोबिन शाहाबाद में है। इसी इनपुट पर एसटीएफ ने एसआइ दलजीत कुरुक्षेत्र, एएसआइ सतनाम सिंह कुरुक्षेत्र, मुख्य सिपाही बलवान करनाल, सिपाही संदीप सोनीपत व सिपाही राहुल कुमार अंबाला की टीम तैयार की। टीम ने शाहाबाद में अपनी कार्रवाई की और आरोपित को दबोच लिया। उसके पास से देसी पिस्टल व कारतूस बरामद हुए हैं। रंगदारी न देने पर की थी छह राउंड फायरिंग डीएसपी एसटीएम अंबाला अमन कुमार ने बताया कि तीस जून को कुरुक्षेत्र के सेक्टर 10 स्थित बूरा ओवरसीज़ के संचालक संजय बूरा निवासी किरमच कुरुक्षेत्र पर छह राउंड फायरिंग की थी। फायरिंग उस समय की गई थी, जब संजय अपने परिवार सहित घर जा रहा था। सुंदरपुर पुल के पास दो बाइक सवारों ने कार को रोका और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए थे। आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया इस वारदात के कुछ समय बाद ही संजय बूरा को काल आइ, जिसमें अंकुश कमालपुर गैंग व प्रियव्रत फौजी गैंग के सदस्य अमन सांबी ने एक करोड़ की रंगदारी मांगी थी। इसी पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। इसी कड़ी में एसटीएफ अंबाला ने शूटर राबिन को धर दबोचा है। उसके खिलाफ शाहाबाद थाना में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

