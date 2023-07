Shahabad News: गांव ढकाला में बाढ़ से जमा पानी, गहरे गड्ढे में डूबने से दो युवकों की मौत

बाढ़ से सड़क कटाव से बने गहरे गड्ढे में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई है। हादसा सायं 430 बजे का है। युवकों की पहचान गांव ढकाला निवासी 34 वर्षीय बलबीर सिंह और गांव बीबीपुर निवासी 26 वर्षीय रोहित के रूप में हुई है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को कंबाइन चालक बलबीर सिंह और विकास उर्फ रोहित सायं करीब 430 बजे काम से घर को लौट रहे थे।

गांव ढकाला में बाढ़ से जमा पानी, गहरे गड्ढे में डूबने से दो की मौत

शाहाबाद, संवाद सहयोगी : शाहाबाद के गांव मोहनपुर ढकाला रोड पर बाढ़ के कारण सड़क कटाव से बने गहरे गड्ढे में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई है। हादसा सायं 4:30 बजे का है। युवकों की पहचान गांव ढकाला निवासी 34 वर्षीय बलबीर सिंह और गांव बीबीपुर निवासी 26 वर्षीय रोहित के रूप में हुई है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को कंबाइन चालक बलबीर सिंह और विकास उर्फ रोहित सायं करीब 4:30 बजे काम से घर को लौट रहे थे। सड़क कटाव के कारण वह दोनों साथ लगते खेतों से पैदल-पैदल चल दिए। बाढ़ के कारण खेत के बीच में ही गहरा गड्ढा बना हुआ था, दोनों का पैर फिसला और दोनों सड़क कटाव के कारण बने जोहड़ में जा गिरे। वहां दूसरे खेत में मौजूद गांव की एक महिला ने दोनों को डूबते हुए देख लिया और शोर मचाया। अस्पताल में मृत किया घोषित महिला का शोर सुनकर वहीं पास में मौजूद बीबीपुर निवासी गुरमंग सिंह ने बांध पर काम कर रहे मजदूरों को बुलाया। वह पांचों युवक उस गहरे जोहड़ में कूद गए और करीब 25 मिनट के बाद दोनों युवकों को बाहर निकाल लिया। इसमें विकास उर्फ रोहित निवासी बीबीपुर की मौत हो चुकी थी जबकि स्वजन बलबीर सिंह निवासी ढकाला को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बलबीर सिंह कंबाईन चालक था और रोहित गांव रावा के एक निजी स्कूल में सफाई कर्मी था। दोनों शादीशुदा थे और दोनों के पास छोटे-छोटे बच्चे हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस उप अधीक्षक रणधीर सिंह और थाना प्रभारी राजपाल मौके पर पहुंचे।

Edited By: Nidhi Vinodiya