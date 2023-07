Mullana: 'तुझे बताता हूं तमीज से कैसे बोला जाता है...' वॉटर कूलर की फोटो खींचने पर सरपंच पर हमला रॉड से हमला

मुलाना में सरपंच के लिए वॉटर कूलर की फोटो खींचना भारी पड़ गया। आरोपितों ने एकजुट होकर सरपंच व उसके परिवार पर हमला कर दिया। हमले में सरपंच बेहोश हो गया जबकि बुरी तरह से घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। वहीं आरोपितों ने पीड़ित के जेब से नकदी भी निकाल ली। पूरे मामले में 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

वॉटर कूलर की फोटो खींचने पर सरपंच पर हमला रॉड से हमला

मुलाना, संवाद सहयोगी। पंचायत द्वारा लगाए गए वाटर कूलर की फोटो रिकार्ड में रखना और सरपंच द्वारा फोटो खींचना तूल पकड़ गया। आरोपितों ने एकजुट होकर सरपंच व उसके परिवार पर हमला कर दिया। हमले में सरपंच बेहोश हो गया, जबकि बुरी तरह से घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने सुशील कुमार सरपंच निवासी सरकपुर की शिकायत पर वंश, राहुल, हेमंत, विनोद, विक्रम, नरेश, सतीश कुमार, हरदीप सिंह, सुमन, लक्जरी, अनमोल, ज्योति, निशु, पूजा, संदीप कुमार, मनजीत कौर, रीना देवी, साहिल कुमार, सपना के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह है पूरा मामला सरपंच सुशील कुमार ने बताया कि सात जुलाई को गांव में बने स्टेडियम में पंचायत की ओर से वाटर कूलर लगाया गया था। इसकी एक फोटो खींचने लगा था ताकि इसे पंचायत के रिकार्ड में रखा जा सके। जब वह फोटो खींच रहा था, तो वंश, विनोद व हेमंत मौके पर बैठे थे। वंश ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। उसने (सरपंच) ने कहा कि उसने वंश को कहा कि वह बोलने की तमीज सीख ले। इस पर वंश ने धमकी दी कि वह अभी राहुल को बुलाता हूं और तुझे बताता हूं कि तमीज से कैसे बोला जाता है। इसके बाद उसने राहुल को फोन कर दिया। लोहे की रॉड से किया हमला इसके बाद राहुल और विक्रम मौक पर पहुंच गए, जिनके हाथों में लोहे की रॉड थी। दोनों ने उस पर रॉड से हमला कर दिया। राहुल ने उसके गले से सोने की चेन व विक्रम ने जेब से बारह हजार रुपये की नकदी निकाल ली। इसी दौरान उसके परिवार के सदस्य आने लगे, तो यह सभी भाग गए। चौपाल पर फिर किया हमला सुशील ने बताया कि परिवार के सदस्य ललित, मलकीत सिंह, मयंक, मान सिंह इन हमलावरों का पीछा करते हुए वाल्मीकि चौपाल पर पहुंचे। यहां पर अन्य आरोपित पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे। यह सभी डंडे व राड लेकर खड़े थे और इन सभी ने हम पर फिर से हमला कर दिया। उसके परिवार के सदस्य भी घायल हो गए। आरोपितों ने उसके सिर पर राड से हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गया। यह आरोपित कई बार पहले भी उस पर हमला कर चुके हैं। अब सरपंच पद से त्यागपत्र न देने पर हमला करने की धमकी भी देते हैं। उसे घायल हालत अस्पताल लाया गया, जहां उसे उपचार दिया गया। पुलिस आगामी जांच कर रही है।

