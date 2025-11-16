अंबाला: बेसहारा पशु की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम
अंबाला में एक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। अग्रसेन नगर के राजीव सखूजा और उनके भतीजे पारस एक्टिवा से अंबाला शहर जा रहे थे, तभी एक बेसहारा पशु के अचानक सामने आने से उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पारस को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, अंबाला। थाना अंबाला कैंट पुलिस ने सड़क हादसे में एक युवक की मौत पर केस दर्ज किया है। शिकायत में राजीव सखूजा निवासी अग्रसेन नगर ने बताया कि वह और उसका भतीजा पारस एक्टिवा पर सवार होकर अंबाला शहर अपने काम से जा रहे थे।
एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक पीपी बाबा की मजार के पास एक बेसहारा पशु अचानक से एक्टिवा के सामने आ गया। इससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिर गए। हादसे में पारस को ज्यादा चोटें आईं, जबकि उसे हल्की चोटें लगीं।
पारस को नागरिक अस्पताल अंबाला कैंट लेकर आए, जहां उसे प्राथमिक उपचार देकर पीजीआइ चंडीगढ़ रेफर कर दिया। पारस को एक निजी अस्पताल ले गए, जहां से उसे पीजीआइ ले जाने को कहा। पीजीआइ ले गए बाद में उसे मुलाना मेडिकल कालेज एवं अस्पताल ले आए। यहां पर पारस की मौत हो गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।