अंबाला: बेसहारा पशु की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, अंबाला। थाना अंबाला कैंट पुलिस ने सड़क हादसे में एक युवक की मौत पर केस दर्ज किया है। शिकायत में राजीव सखूजा निवासी अग्रसेन नगर ने बताया कि वह और उसका भतीजा पारस एक्टिवा पर सवार होकर अंबाला शहर अपने काम से जा रहे थे।

एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक पीपी बाबा की मजार के पास एक बेसहारा पशु अचानक से एक्टिवा के सामने आ गया। इससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नीचे गिर गए। हादसे में पारस को ज्यादा चोटें आईं, जबकि उसे हल्की चोटें लगीं।