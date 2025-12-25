Language
    अंबाला: मां ने बेटे को किया मौत के हवाले, अंधविश्वास की बलि चढ़ा जिगर का टुकड़ा; 4 साल से बिस्तर पर बना जिंदा कंकाल

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:57 PM (IST)

    अंबाला में एक कमरे में प्रिंस नामक युवक को अमानवीय स्थिति में पाया गया। कुपोषण से पीड़ित प्रिंस की मां इलाज के लिए तैयार नहीं थी। वंदेमातरम दल ने उसे ...और पढ़ें

    मां के अंधविश्वास की बलि चढ़ा बेटा। फोटो जागरण

    उमेश भार्गव, अंबाला शहर। वार्ड नंबर 10, नदी मोहल्ला में इंसानियत सिसक रही है। यहां 22 साल का युवक प्रिंस पिछले चार साल से एक कमरे में इस हाल में पड़ा है कि उसकी एक-एक हड्डी गिनी जा सकती है। शरीर में खून की बूंद भी नहीं बची।

    कुपोषण के चलते शरीर पर मांस नहीं बचा, सिर्फ हड्डियों का ढांचा और चलती सांसें हैं। वह जिंदा है, लेकिन जिंदगी उससे बहुत दूर और मौत एकदम नजदीक खड़ी है। प्रिंस के शरीर पर कोई नया जख्म नहीं है, बल्कि जख्मों ने ही उसके पूरे शरीर को निगल लिया है।

    सालों से पड़े-पड़े उसके शरीर में कीड़े चल रहे हैं। बिस्तर पर कीड़े रेंगते हैं, बालों में सफेद रंग की जुए जमी हुई हैं। वह नग्न अवस्था में पड़ा है, शरीर पर सिर्फ एक गंदी रजाई डली है, जो शायद बरसों से धुली तक नहीं गई।

    गर्दन बिस्तर से नीचे लटकी रहती है। देखने वाला एक पल को उसे मृत समझ बैठता है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि उसकी सांसें अभी चल रही हैं। दो साल तक के बच्चों को सिप-सिप कर पानी पिलाने वाली छोटी बोतल उसके पास पानी की रखी है। प्रिंस लेटे-लेटे उसे उठाता है और पानी पी लेता है।

    अंधविश्वास ने घर में डाला डेरा

    बताया जाता है कि प्रिंस चार साल पहले बीमार हुआ था। इलाज की जरूरत थी, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय अंधविश्वास ने घर में डेरा डाल लिया। मां शोभा ने दवाइयों की जगह झाड़ फूंक को चुना। बेटे को एक कमरे में डालकर उसकी दुनिया वहीं खत्म कर दी गई।

    पिता कपड़ा मार्केट में काम करते हैं और मां लोगों के घरों में काम कर गुजर बसर करती हैं, लेकिन अब उसके बेटे की हालत देखने की हिम्मत शायद किसी में नहीं बची। स्वजन जख्मों पर दवा की जगह काला तेल डाल देते हैं।

    कमरे में कदम रखते ही घुटने लगता है दम

    कमरे की हालत ऐसी है कि अंदर कदम रखते ही दम घुटने लगता है। दुर्गंध इतनी तेज है कि कुछ मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। प्रिंस आवाज सुनता है, लेकिन प्रतिक्रिया देने में असहज है। शरीर अकड़ चुका है, पेट का मांस पीठ से चिपक गया है। कुपोषण ने उसे चलने फिरने से पूरी तरह लाचार बना दिया है।

    मां नहीं चाहती बेटे का इलाज हो

    इस अमानवीय सच्चाई का पता तब चला जब वंदेमातरम दल की टीम को सूचना मिली। टीम जब 23 दिसंबर को उसके घर पहुंची तो मां ने अंदर जाने से मना कर दिया। काफी समझाने के बाद मोबाइल बाहर रखवाकर अंदर जाने दिया गया। जो मंजर सामने आया, उसने सभी को हिला दिया।

    टीम ने उसे मनुख्ता की सेवा सबतो बड़ी सोसायटी के अस्पताल लुधियाना में भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन मां ने इलाज से मना कर दिया। बाद में हामी भरी और 24 दिसंबर को दोपहर दो बजे आने को कहा। टीम एंबुलेंस लेकर पहुंची तो स्वजन घर पर ताला लगाकर चले गए।

    संपर्क करने पर शोभा ने कहा कि उसका दिल नहीं मानते प्रिंस को अपने से दूर भेजने को। पड़ोसियों का कहना है कि उनके सामने ही एक युवक को जिंदा नर्क में झोंक दिया गया है। बाद में वंदेमातरम दल की टीम ने पड़ोसियों की छत से घर में घुसकर प्रिंस की वीडियो बनाई और पुलिस व प्रशासन के पास भेजी।

    अब टीम ने तय किया है कि शुक्रवार को पुलिस के साथ पहुंचकर प्रिंस को रेस्क्यू किया जाएगा। 25 दिसंबर को पड़ोसियों की मदद से वंदे मातरम दल की टीम ने प्राइवेट नर्स लेकर प्रिंस के ब्लड के सैंपल लेने का प्रयास किया गया लेकिन सैंपल के लिए खून सीरेंज में लाख प्रयास के बाद भी नहीं निकला।

    अनपढ़ता और अंधविश्वास की तस्वीर

    यह कहानी सिर्फ एक युवक की पीड़ा नहीं है। यह अंधविश्वास, अनपढ़ता और सामाजिक उदासीनता की वह तस्वीर है, जिसमें एक मां ने अपने ही जिगर के टुकड़े को तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दिया।

    सवाल यह है कि क्यों किसी ने भी प्रिंस को समय पर बचाने का प्रयास नहीं किया? क्यों किसी ने पहले वंदेमातरम दल या किसी अन्य को सूचना नहीं दी। चार साल क्यों तड़प-तड़पकर प्रिंस को मरने के लिए छोड़ दिया गया?