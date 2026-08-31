हिमाचल में बारिश का कहर: कालका-शिमला रेल लाइन क्षतिग्रस्त, कई ट्रेनें रद; यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया

राज्य ब्यूरो, शिमला/अंबाला। हिमाचल के सोलन के परवाणू के टकसाल से गुम्मन रेलवे स्टेशन के बीच कालका-शिमला रेल लाइन का एक हिस्सा भारी वर्षा से नीचे की मिट्टी हटने से हवा में लटक गया। सभी ट्रेन को पहली सितंबर तक रद कर दिया है। कोटी व अन्य स्थानों पर भी रेल लाइन को नुकसान पहुंचा है।

शिमला शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस और शिमला हिम दर्शन एक्सप्रेस को 13 सितंबर तक रद रखने का निर्णय लिया है। सोलन, कोटी और धर्मपुर में रोकी ट्रेनों के 400 यात्रियों, 40 ट्रेन क्रू और आइआरसीटीसी कर्मचारियों को पांच बसों और दो टेंपो ट्रैवलर में कालका स्टेशन तक पहुंचाया गया। कालका में सभी यात्रियों को भोजन के पैकेट और पानी की बोतलें दी गईं।

यात्री इसके बाद गंतव्य के लिए रवाना हो गए। करीब 120 यात्रियों को ट्रेन संख्या 13052 में समायोजित किया गया। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन को विशेष रूप से रात 1:30 बजे पुनर्निर्धारित किया था। रद ट्रेनों में ट्रेन संख्या 52456 को सोलन, ट्रेन संख्या 52452 को कोटी, ट्रेन संख्या 52460 एवं 52454 को धर्मपुर हिमाचल शामिल हैं।

इंडिगो एयरलाइंस के दोनों विमान दिल्ली से नहीं आए हवाई सेवाएं भी हुई प्रभावित मौसम अनुकूल न होने से रविवार को गगल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट पर हवाई सेवाएं प्रभावित रहीं। इंडिगो एयरलाइंस के दोनों विमान दिल्ली से नहीं आए, जबकि स्पाइसजेट की दोनों उड़ानों ने सुरक्षित लैंडिंग की। पश्चिमी विक्षोभ के असर से रविवार को कांगड़ा, सिरमौर नाहन, शिमला, सोलन, मंडी सहित कई स्थानों पर झमाझम वर्षा हुई।

शिमला में घने कोहरे के बीच डेढ़ घंटे के दौरान भारी वर्षा हुई जिसके कारण कई घरों में पानी घुस गया। शिमला के खलीणी में भूस्खलन होने से सड़क किनारे खड़ी दो कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। टकसाल गांव में नाले के किनारे कई घरों में पानी घुस गया।