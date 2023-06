'ससुराल में रह रही विवाहित बेटी पिता पर आश्रित नहीं'- मोटर वाहन क्लेम के मामले में हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मोटर वाहन क्लेम के मामले में एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि ससुराल में रह रही विवाहित बेटी पिता पर आश्रित नहीं है। हाई कोर्ट ने मोटर वाहन क्लेम ट्रिब्यूनल नारनौल के फैसले पर मुहर लगाते हुए बेटी का मुआवजे पर दावा खारिज कर दिया। याचिककर्ता ने मुआवजे को बढ़ाने की गुहार लगाई थी।

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मोटर वाहन हादसे को लेकर एक फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि मृतक की विवाहित बेटी जो ससुराल में रह रही है, उसे पिता पर आश्रित नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने मोटर वाहन क्लेम ट्रिब्यूनल नारनौल के फैसले पर मुहर लगाते हुए बेटी का मुआवजे पर दावा खारिज कर दिया। याचिका दाखिल करते हुए मृतक सोमबीर की पत्नी, बेटे व बेटी ने मोटर वाहन क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे के नौ लाख 78 हजार रुपये को कम बताते हुए इसे बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी। याचिका में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल नारनौल के उस फैसले को भी रद करने की मांग की गई जिसके तहत मृतक की बेटी को उस पर आश्रित मानने से इन्कार किया गया था। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में क्या कहा था ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में केवल मृतक की पत्नी व बेटे को ही आश्रित माना था। इसके साथ ही कोर्ट को बताया गया कि मृतक की आय मुआवजे की गणना के लिए कम जोड़ी गई है जबकि वह 35 हजार रुपये महीना कमाता था। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि मृतक की आय से जुड़ा कोई सबूत मौजूद नहीं था। ऐसे में न्यूनतम वेतन को मुआवजे की गणना के लिए जोड़ने में ट्रिब्यूनल ने कोई गलती नहीं की है। इसके साथ ही मृतक की बेटी शादीशुदा है और अपने पति के साथ ससुराल में रह रही है। ऐसे में बेटी को पिता पर आश्रित नहीं माना जा सकता है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाई कोर्ट ने मृतक की बेटी के मुआवजे का दावा खारिज कर दिया।

