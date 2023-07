Fire Operator Recruitment: हरियाणा में 2063 फायर आपरेटरों की भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रोक हटाई

याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा सरकार द्वारा 2063 फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की भर्ती को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 2016 के नियमों के तहत यह पद मौजूद ही नहीं है। हाईकोर्ट ने इसके बाद भर्ती पर रोक लगा दी थी। इसके बाद अब सरकार ने बताया कि नियमों में संशोधन कर दिया गया है और ऐसे में रोक का आदेश हटाया जाए।

हरियाणा में 2063 फायर आपरेटरों की भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रोक हटाई

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए 2063 फायर ऑपरेटरों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता जो अनुबंध के आधार पर 2002 से कार्यरत हैं उनकी सेवाओं पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए गुरुग्राम निवासी अनिल कुमार व अन्य ने हरियाणा सरकार द्वारा 2063 फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की भर्ती को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 2016 के नियमों के तहत यह पद मौजूद ही नहीं है। हाईकोर्ट ने इसके बाद भर्ती पर रोक लगा दी थी। इसके बाद अब सरकार ने बताया कि नियमों में संशोधन कर दिया गया है और ऐसे में रोक का आदेश हटाया जाए। हाईकोर्ट ने इसके चलते अब भर्ती पर लगाई गई रोक हटा दी है। रेगुलराइजेशन की नीति HC ने की थी खारिज याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वह 2002 से अनुबंध के आधार पर गुरुग्राम में सेवाएं दे रहे हैं और उन्होंने सेवा नियमित करने के लिए दावा भी किया था। योगेश त्यागी बनाम हरियाणा सरकार मामले में हाईकोर्ट ने रेगुलराइजेशन की नीति खारिज कर दी थी। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और मामला फिलहाल विचाराधीन है। ऐसे में याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त न किया जाए। हाईकोर्ट ने अब याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में फैसला आने तक जारी रखने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार द्वारा निकाली गई 2063 फायर ऑपरेटरों की भर्ती को पूरा करने की छूट भी दे दी है।

Edited By: Rajat Mourya