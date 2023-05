हरियाणा में नहीं दिखेंगे तोंद वाले पुलिसकर्मी, पुलिस लाइन में होगा ट्रांसफर; गृह मंत्री अनिल विज ने दिए आदेश

अंबाला, एएनआई। हरियाणा पुलिस में अब नया बदलाव होने जा रहा है। मोटे और अनफिट पुलिस वाले अब हरियाणा में नहीं दिखाई देंगे। जो भी पुलिस वाले मोटे और अनफीट है उन्हें अब पुलिस लाइन में ट्रांसफर किया जाएगा। ये आदेश किसी और ने नहीं बल्कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिया है।

शुक्रवार को राज्य गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इस बाबत लिखित निर्देश जारी किए हैं। अनिल विज द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिन पुलिसकर्मियों का वजन बढ़ गया है और लगातार समय के साथ बढ़ता जा रहा है, उनका ट्रांसफर पुलिस लाइन में किया जाए।

Keeping in mind the fitness of Police officers and personnel, Haryana Health Minister Anil Vij issues an order - overweight Police personnel be transferred to Police lines. They can join back the duty once again after they gain fitness through exercise.

