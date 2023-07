हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा एक लाख क्यूसेक पानी, कौशल्या बांध के भी गेट खोले; CM खट्टर ने लिया जायजा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्थिति का जायजा लेने के लिए कौशल्या बांध पर पहुंचे। बांध का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पिछले दो दिनों से भारी बारिश हो रही है। इससे नदियों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी है चाहे वह बारिश की वजह से हो या पहाड़ों से पानी आने की वजह से।

हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा एक लाख क्यूसेक पानी, कौशल्या बांध के भी गेट खोले। फोटो- जागरण

Your browser does not support the audio element.

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। दो दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते यमुना नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ा है। हथिनीकुंड बैराज पर रविवार को एक लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यहां तीन लाख क्यूसेक पानी पर अलर्ट होता है। इसी तरह पंचकूला स्थित कौशल्या डैम में भी जलस्तर बढ़ गया है। बढ़े जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध के गेट खोलकर चार हजार क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्थिति का जायजा लेने के लिए कौशल्या बांध पर पहुंचे। बांध का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पिछले दो दिनों से भारी बारिश हो रही है। इससे नदियों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी है, चाहे वह बारिश की वजह से हो या पहाड़ों से पानी आने की वजह से। 'नियंत्रण में है स्थिति' उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में एक या दो घंटे की छोटी अवधि के लिए जलभराव हुआ है, लेकिन स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के जलभराव संबंधी बयान पर मनोहर लाल ने कहा कि उनके आरोप निराधार हैं। वे जिस पानी का जिक्र कर रहे हैं, वह डेराबस्सी का जलभराव वाला इलाका है। किसी भी क्षेत्र को देखकर वे कहते हैं कि हरियाणा में पानी भरा हुआ है। सीएम ने कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने मन बना लिया है। डेराबस्सी क्षेत्र उनके नियंत्रण में नहीं है, वे इसे हरियाणा को सौंपने जा रहे होंगे। डेराबस्सी में पानी को देखकर हरियाणा के बारे में बात करना हास्यास्पद है। 'हरियाणा में बिजली की कोई समस्या नहीं' एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि हरियाणा में बिजली की कोई समस्या नहीं है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पिंजौर के ऐतिहासिक यादवेंद्र गार्डन में पर्यटन विभाग और बागवानी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 30वें आम मेले का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आम के स्टालों का निरीक्षण करते हुए फलों के राजा आम का स्वाद भी चखा। साथ ही मेले में विभिन्न राज्यों से आए आम उत्पादकों से बातचीत की।

Edited By: Rajat Mourya