हरियाणा को मिलेगा 177 KM लंबा हाईवे, नहीं लगेगा टोल टैक्स; इन जिलों को होगा फायदा
अंबाला से शामली तक बन रहे 122 किलोमीटर लंबे छह लेन के हाईवे का 70 फीसदी काम पूरा हो चुका है, जो मार्च 2027 तक तैयार हो जाएगा।
HighLights
अंबाला-शामली छह लेन हाईवे का 70 फीसदी काम पूरा
मार्च 2027 तक 122 किमी लंबा हाईवे होगा तैयार
4800 करोड़ की लागत से बन रहा, कोई टोल नहीं
डिजिटल डेस्क, अंबाला। साल 2027 में हरियाणा के लोगों को एक नई सौगात मिलेगी। अंबाला से शामली तक छह लाइन का हाइवे बनाया जा रहा है।
इसका काम तकरीबन 70 फीसदी पूरा भी हो चुका है। इस राजमार्ग से बन जाने से पश्चिमी यूपी का सफर आसान हो जाएगा। वहीं, इस रूट का फायदा हरियाणावासियों को भी खूब मिलेगा। हरियाणा से वेस्ट यूपी तक बन रहा यह हाइवे मार्च, 2027 तक पूरा हो जाएगा।
4900 करोड़ की लागत से हो रहा निर्माण
हरियाणा के अंबाला से लेकर उत्तर प्रदेश के बीच बन रहा 122 किलोमीटर लंबा यह हाइवे की लागत 4800 करोड़ रुपये है। जिसके पूरा होने का लक्ष्य मार्च, 2027 रखा है। इस हाइवे को भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। यह साल 2024 में शुरू हुआ था।
हरियाणा के किन जिलों को फायदा?
- करनाल
- पानीपत
- कुरुक्षेत्र
- यमुनानगर
- अंबाला
- कैथल
- जींद
- रोहतक
कहां से लेकर कहां तक बना रहा यह हाईवे?
इस हाइवे का निर्माण अंबाला से शामली के बीच हो रहा है। इस बीच यह छह जिलों से होकर गुजरेगा। हरियाणा के अंबाला के अंतर्गत सोदापुर गांव से इसकी शुरुआत होगी।
इसके बाद कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर से होते हुए यह यूपी के सहारनपुर से होकर शामली को जोड़ेगा। खास बात है कि इस पूरे हाइवे पर कोई टोल प्लाजा नहीं होगा।
हाइवे से जुड़ी खास बातें...
- हाइवे पर कई स्थानों पर दिल्ली-देहरादून इकोनामिक काॉरिडोर की तर्ज पर रेस्ट एरिया बनाया जाएगा।
- पेट्रोल, सीएनजी पंप, रेस्टोरेंट और शौचालय आदि की सुविधा सुलभ कराई जाएगी।
- NHAI बागपत डिवीजन द्वारा शामली से सहारनपुर तक 45 किमी हाइवे का निर्माण कराया जा रहा है।
- इस हाइवे का 77 किमी का दरमियां अंबाला डिवीजन के अंतर्गत आता है।
- हाइवे का लगभग 70 फीसदी काम पूरा हो चुका है।
- मार्च-2027 तक निर्माण कार्य पूरा करा लिया जाएगा।
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