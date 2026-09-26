अंबाला में मारकंडा पुल के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, एक घायल

संवाद सहयोगी, मुलाना (अंबाला)। मुलाना मारकंडा पुल के पास नेशनल हाईवे-344 पर वीरवार रात सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। मुलाना थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में सिरसगढ़ निवासी अशोक कुमार ने बताया कि वीरवार की रात वह अपने भाई सुनील के साथ मोटरसाइकिल पर कालपी गांव की ओर जा रहे थे।

उनके चाचा का लड़का कमल कुमार और अमित कुमार भी मोटरसाइकिल पर उनके आगे चल रहे थे। मारकंडा पुल से पहले हाईवे पर वन-वे यातायात चल रहा था। रात करीब साढ़े 10 बजे अंबाला की तरफ से आए एक अज्ञात वाहन के चालक ने कथित तौर पर कमल कुमार की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।