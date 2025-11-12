अंबाला में मानसिक रूप से अस्वस्थ किशोरी को लोहे की बेड़ियों से बांधा, जांच में जुटी पुलिस

जासं, अंबाला। मानसिक रूप से अस्वस्थ 16 वर्षीय किशोरी को उसके परिवार वालों ने लोहे की जंजीरों और ताले से बांध रखा है। किशोरी के बार-बार घर से लापता हो जाने और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर की एक कालोनी में रहने वाले प्रवासी परिवार को यह कदम उठाना पड़ा था।

किशोरी को करीब एक साल से बेड़ियों से बांधकर रखा जा रहा है, जिसके कारण उसके पैरों पर गहरे निशान बन गए हैं। किशोरी की इस दयनीय स्थिति की सूचना मिलने पर शहर की सामाजिक संस्था वंदे मातरम् दल ने पहल की। उन्होंने बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए लुधियाना की संस्था मनुख्ता दी सेवा सब तो वड्डी सेवा सोसाइटी से संपर्क किया।